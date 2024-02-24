L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2295
c'est la mauvaise déviation.
Mon objectif actuel est de déterminer la tendance/platitude en utilisant la corrélation, pour les cycles j'utiliserai Fourier.
Ces tests ne sont pas complets, j'ai vu un article qui disait que le test d'aléatoire était capable de passer la musique.
Il est nécessaire d'examiner les spécificités - quel type de musique (pour qui le bruit blanc est aussi de la musique), s'il a été compressé, quels types de tests ont été effectués (il y en a des dizaines et il est nécessaire de les passer tous).
Je pense que le rap avec un bitrate réduit, je n'ai pas trouvé le lien.
Pour une raison quelconque, tout le monde a l'habitude d'appeler Martin une moyenne sur des positions, la plupart du temps non significatives ou sur-optimisées.
vous pouvez laisser le lot fixe, mais utiliser une grille. Les ensembles de négociation (points d'entrée et de sortie) vont changer, tout comme leur représentation dans l'espace des caractéristiques de la MO. Ce point est intéressant.Si l'effet de stabilité peut se produire en utilisant de nouvelles données - je ne sais pas. Je ne dispose pas d'une telle formule mathématique. Vérifiez-le de manière empirique.
Eh bien si vous voulez dire calculer correctement la grille pour qu'elle soit rentable et les règles pour ajouter des ordres. (Il y a quelque chose à cela). Et en fonction de la rangée la plus proche, le modèle de la grille doit être modifié et nous devons apprendre à placer correctement les limites et les limites.
Il s'agit d'une formation de grande envergure.
Puisque le niveau des participants au thème a augmenté en moyenne (tous ont appris à enseigner les réseaux neuronaux), je propose alors de prendre des stratégies populaires et d'y attacher des MO. Y compris la Martin et le TC de Market.
Donc, quelqu'un est tombé.
Ils n'ont pas d'effet sur leur rentabilité, mais ils n'ont pas d'effet sur les prix du marché.
Je pense que ce sujet peut produire des CTs matures
TS mature(grail sans neuro, iI) presque en 4 lignes
une copie de l'algorithme du secteur FX sur les PME
c'est-à-dire que sur le marché des changes, les bénéfices sont l'inverse de ce ratio de Sharpe.
;)
bonne chance
Si nous voulons relever le conseiller expert et l'utiliser pour l'analyse, nous pouvons l'utiliser comme exemple, mais si nous ne pouvons pas déterminer la direction à choisir, nous devrons peut-être déterminer la direction à prendre).
Former une grille (conditions d'ordre) en une fois et beaucoup, c'est un peu plus compliqué que de montrer initialement la direction à enseigner).
C'est amusant de jouer avec ça, je le ferai bientôtdrôle parce que ce n'est pas clair )
et bien, au lieu d'une solution unique, il y a une stratégie d'apprentissage sous forme de solutions multiples)
Dans la figure 2, comment est construit l'intervalle de confiance ?
Vous pouvezy consulter