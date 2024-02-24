L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2271
Oui, je décrivais juste comment le problème se présente de ce point de vue.
et la fin)
ou faire comme dans les stratégies conventionnelles en espérant que cela fonctionnera pendant un certain temps.
Comme faire dessiner les lignes de tendance par les neurones.
ou le faire comme une stratégie normale en espérant qu'elle fonctionnera pendant un certain temps.
C'est un mythe, ça ne marche pas !
Malheureusement, c'est le standard de l'industrie((Donc à l'usine gg.
Comme, par exemple, faire en sorte que le réseau neuronal dessine des lignes de tendance.
Il est facile de les dessiner, mais il s'agit juste de trouver des données significatives.
c'est facile à dessiner...
essayez-le))
Je calcule les vitesses entre les extrema minimums et séparément entre les extrema maximums. Si elles sont approximativement égales, cela signifie qu'il y a une tendance, au milieu il y aura une ligne. Il est vrai que l'algorithme est compliqué.
Qu'est-ce que vous et vos calculs ont à voir avec ça ? ))
L'algorithme doit nous faire tracer une ligne - la ligne à partir de laquelle le prix va rebondir. La ligne est tracée sans aucune restriction, (sans se lier à quoi que ce soit de droit) Te AMO tire comme elle veut, de ce qu'elle veut...
Eh bien, voici une question...
comment allez-vous représenter cette ligne à l'algorithme ?
comment allez-vous l'enseigner ?
comment allez-vous normaliser les données ?
.....
...
..
Et vous dites facile))))
Ce n'est pas un article avec du code prêt à l'emploi, ou un iris de Fisher par des exemples, ici chaque étape doit être inventée par vous-même, et vous ne trouverez pas d'exemples prêts à l'emploi
C'est la même chose. Comment préparer les données pour la formation.