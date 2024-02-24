L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2265
C'est la même chose avec les opérations jumelées, vous cherchez un bon écart, mais sur le marché, il s'essouffle immédiatement.
que faire ?
eva et chif, 10 jours
ils ont déjà expliqué ci-dessus
MO est l'ajustement le plus cool, un testeur ne peut pas faire ça.
Les gars, expliquez aux nouveaux, ce que le MoD et le forex ont à voir avec cela, où est le lien ?
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
L'apprentissage automatique en trading : théorie, pratique, trading et au-delà
mytarmailS, 2020.12.24 11:08
Je ne sais pas comment utiliser la sélection automatique des paramètres dans le testeur de stratégie, c'est un apprentissage machine primitif.
eva et chif, 10 jours
Et avant ça, ça s'étendait. Si vous construisez un écart sur l'histoire de 7 à 16, après 16, l'écart s'étendra.
ok
Voyons voir
Je poursuis lentement mes expériences de formation de réseaux neuronaux avec la fonction de fitness .....
J'ai trouvé cette façon de décrire la fonction de fitness : au lieu d'apprendre au réseau à maximiser le profit, j'ai essayé d'apprendre au réseau à "maximiser un joli graphique de revenus".
qu'est-ce que "le meilleur graphique des profits" ? il est défini comme le coefficient de corrélation de la ligne d'augmentation linéaire et du graphique des profits.
trace 20k
test 20k
le critère - "le plus beau graphique de revenus " (décrit ci-dessus) + double commission
le réseau neuronal est mal formé, trop peu de neurones pour un si grand échantillon
mais le critère décrit clairement le modèle mieux par l'équité que par le revenu maximum.
Merci ! Vous avez rendu trois postes très drôles, du fond du cœur !
Il a particulièrement touché mon âme.
"Et ensuite, le fantasme se conjugue...
"Darkness". L'obscurité. L'usine."
Proposition - diviser le tracé de 20 km en trois sections supplémentaires et
critère -"graphique des revenus le plus beau possible" (décrit ci-dessus) + double commission - pour le compléter + le plus semblable possible aux trois segments
Autrement dit, non seulement la moyenne des "belles" des trois parcelles doit être meilleure, mais la différence entre les "belles" minimale et maximale des trois parcelles doit être minimisée.
C'est bon, va au marché avec un chiffre d'affaires mensuel de mille milliards.