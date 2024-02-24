L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2263
Je ne suis pas un génie))
Tout a déjà été inventé... Même GMM, on peut prendre des moyennes et les modifier comme on veut jusqu'au résultat, ou modifier la série elle-même, ou synthétiser un spectre et l'utiliser pour reconstruire le signal, ou... ou...
tu as répété tout ce que j'ai écrit... merci )
Je suppose que oui.)
Dites-moi une chose, est-ce que votre robot travaille sur cette idée et a-t-il gagné quelque chose ?
Je suppose que oui))
3 % avant le Nouvel An... c'est cool.
Je veux dresser le même, mais je veux qu'il fasse la martingale.
c'est intéressant car il en résulte des configurations complètement différentes, des modèles différents, des points d'entrée différents qui ne fonctionnent pas dans des conditions normales.
En regardant le bitcoin, une telle montée d'émotion et de choses.
Mais si vous regardez l'échelle logarithmique, c'est la tendance habituelle.
J'ai essayé de faire la même balance une fois mais ça n'a pas marché, quelqu'un peut-il me dire comment faire ?
Je pense que les robots et l'OMA seront plus à même de "manger" les données sous cette forme.
Oui, combien de transactions avez-vous faites avant le Nouvel An ?
15, je ne me souviens pas exactement.
Laisse-le au moins marchander pour cent.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec la balance ? Faire un indicateur de prix dans l'échelle logarithmique ?
Je veux entraîner le même, mais en martingale.
c'est intéressant car cela produit des ensembles complètement différents, des modèles différents, des points d'entrée différents qui ne fonctionnent pas dans des conditions normales.
3 % de quoi ? Sur le dépôt ? Du dépôt de garantie ? De la SL maximale ?
S'il s'agit d'un dépôt, quel pourcentage du dépôt a été échangé ?
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec la balance ? Faire un indicateur de prix dans l'échelle logarithmique ?
Je ne me souviens pas vraiment, je me rappelle que ça a changé quelque chose, mais pas tant que ça... Et vous avez une image complètement différente