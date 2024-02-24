L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2081
Quelqu'un d'autre a une idée sur la façon de faire cela, c'est pratiquement un Graal, d'ailleurs... Avec cette technologie, vous pouvez rendre n'importe quel PC intelligent et adaptatif.
Il ne s'agit pas d'un filtrage adaptatif, mais de la recherche de la meilleure courbe de contrôle.
Dans le filtrage adaptatif, nous ne connaissons pas l'avenir, nous nous ajustons de manière optimale/adaptative au processus actuel.
Il s'agit ici d'un problème de synthèse de la meilleure fonction, afin de pouvoir se projeter dans le futur, il faut trouver le meilleur contrôle connaissant le futur
Fourier est une option, mais pas comme une danse avec des fréquences, mais comme un outil pour synthétiser une fonction inconnue... en ajoutant différentes harmoniques, nous obtiendrons différentes fonctions, peut-être que cela s'avérera être la bonne, mais le dépassement est probablement outrageux là-bas
Mais il y a peut-être un moyen plus facile.
La chose la plus stupide à faire est de prendre des Fourier ou des ondelettes, de trouver la fréquence maximale et de l'utiliser pour sélectionner la période du balayage.
Pourquoi pensez-vous que la courbe de contrôle optimale devrait être en corrélation avec les fréquences significatives du speter ?
Pourquoi la courbe de l'objet sous test devrait-elle être périodique ?
D'où viennent ces pensées ?
Où est-il censé être ?
De toute façon, ne répondez pas à cette question, ça n'a pas d'importance, faites-moi confiance, ce n'est pas du filtrage adaptatif.
Tu ne penses pas ce que je pense, donc tu le regardes de ton propre point de vue.
Laissez-moi vous montrer un exemple simple...
Nous avons un système de trading sur deux baguettes avec des périodes de 10 et 20, trading par croisements, classique...
Le sac est un filtre passe-bas, la période du sac est le paramètre de contrôle.
Dans ce cas, le paramètre de contrôle est la constante 10 et 20.
le défi : dans un segment de marché donné, obtenir des paramètres de contrôle DYNAMIQUES (et non pas constants) de chaque trancheuse pour les rendre optimaux en termes de profits.
il s'agit du critère 1
critère n° 2 : Les paramètres dynamiques obtenus doivent être semblables à une fonction continue, et non à une dispersion chaotique de points, c'est-à-dire qu'il faut introduire un concept de lissage de la fonction.
Comment voyez-vous la solution à un tel problème ?
Et ils seront suffisamment continus, si l'optimisation se fait par fenêtre glissante (0-100, 1-101....), mais si vous optimisez des segments non intersectés (0-10, 11-20....), alors la continuité disparaîtra, mais elle peut être ajoutée en lissant une série de coefficients reçus, par exemple avec une paume.
Ici, pour plus de clarté, je dois obtenir ce qui est idéal (rouge)
Vous pouvez et devez regarder vers l'avenir, tout ce dont j'ai besoin est d'obtenir la courbe de contrôle idéale.
Pourquoi en avez-vous besoin ? Vous déplacez la fenêtre de Fourier d'une demi-période vers l'avant (en regardant vers l'avant) et vous obtenez les paramètres réels.
Et ils seront suffisamment continus, si l'optimisation se fait par fenêtre glissante (0-100, 1-101....), mais si vous optimisez des segments non intersectés (0-10, 11-20....), la continuité disparaîtra, mais elle peut être ajoutée en lissant les séries de coefficients obtenus, par exemple avec un masque.
Oui, je suppose que je vais essayer de cette façon...
Mais elle ne doit pas être lissée - même la plus petite distorsion de lissage peut influencer "commerce ouvert/non ouvert".
En avez-vous besoin dans un but précis ?
Oui
Vous déplacez la fenêtre de Fourier d'une demi-période vers l'avant (en regardant vers l'avant) et vous obtenez les paramètres réels.
Pour les nuls, pouvez-vous m'en dire plus sur la façon dont j'obtiens les périodes correctes à partir des coefficients de Fourier ?