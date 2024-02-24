L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2011
Les coupes ont commencé à correspondre au testeur +-... au moins, si le réel n'est pas bon, alors dans le testeur aussi
maintenant jusqu'ici tout va bien depuis le 21 septembre, dans le testeur à peu près la même chose. Et pour une période antérieure dans le testeur il est bon, les semaines sont infructueuses (probablement)
C'est peut-être une coïncidence que le début de la semaine soit toujours bon (après le "pré-entraînement"), puis que cela ralentisse.
J'ai trouvé un autre moyen d'améliorer la situation, qui pourrait finalement fonctionner ;)
une putain de longue attente pour attraper des insectes
sur les longs mouvements qu'il tire, sur les demi-tours qu'il décroche
voici un exemple du testeur (logique mise à jour) les 2 derniers mois
Mais c'est pire avec les anciennes logiques. Je vais essayer de nouvelles logiques sur le trader et le verrouiller la semaine prochaine.
Quelle est la cause d'un tel écart ?
l'erreur était dans la logique à l'envers du commerçant.
Les coupes commencent à +- correspondre au testeur........
Ça a l'air linéaire, c'est rassurant.
Y a-t-il eu des concours de ce type dans le fil de discussion ?
Je voudrais utiliser un échantillon avec 3 valeurs cibles, .........
C'est de la connerie, mais bonne chance à ceux qui participent.
dans 5 mois c'est un avion (dans le testeur, nouvelle logique).
Si ça marche enfin, je partagerai. Pas encore beaucoup de temps
La logique y est déjà désordonnée, il faut l'arranger (que j'ai codé moi-même). Et pourquoi cela fonctionne-t-il de cette façon et pas de l'autre ?
Ça a l'air bien !Comment générez-vous le signal d'entrée, sur chaque barre ou autre chose ?
Oui. C'est un contrôle adaptatif avec renforcement, pas un contrôle classique.