L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2011

Maxim Dmitrievsky:

Les coupes ont commencé à correspondre au testeur +-... au moins, si le réel n'est pas bon, alors dans le testeur aussi

maintenant jusqu'ici tout va bien depuis le 21 septembre, dans le testeur à peu près la même chose. Et pour une période antérieure dans le testeur il est bon, les semaines sont infructueuses (probablement)

C'est peut-être une coïncidence que le début de la semaine soit toujours bon (après le "pré-entraînement"), puis que cela ralentisse.

J'ai trouvé un autre moyen d'améliorer la situation, qui pourrait finalement fonctionner ;)

une putain de longue attente pour attraper des insectes

sur les longs mouvements qu'il tire, sur les demi-tours qu'il décroche

voici un exemple du testeur (logique mise à jour) les 2 derniers mois

Mais c'est pire avec les anciennes logiques. Je vais essayer de nouvelles logiques sur le trader et le verrouiller la semaine prochaine.

Quelle est la cause d'un tel écart ?

Aleksey Vyazmikin:

Quelle était donc la raison de ces divergences ?

Je ne sais pas, ils sont toujours là, mais pas aussi gros.

l'erreur était dans la logique à l'envers du commerçant.

 
Maxim Dmitrievsky:

Les coupes commencent à +- correspondre au testeur........

Ça a l'air linéaire, c'est rassurant.

 
Aleksey Vyazmikin:

Y a-t-il eu des concours de ce type dans le fil de discussion ?

Je voudrais utiliser un échantillon avec 3 valeurs cibles, .........

C'est de la connerie, mais bonne chance à ceux qui participent.

mytarmailS:

semble linéaire, c'est encourageant

dans 5 mois c'est un avion (dans le testeur, nouvelle logique).

Si ça marche enfin, je partagerai. Pas encore beaucoup de temps

 
Maxim Dmitrievsky:

Je ne sais pas, ils sont toujours là, mais pas aussi gros.

l'erreur était dans la logique du trader à l'envers. peut-être qu'il y a encore quelques

Regardez vers OHLCV sur la barre de zéro - c'est peut-être ça ?

C'est-à-dire une erreur d'interprétation des résultats commerciaux (lors de l'écriture du code) ?

 
Maxim Dmitrievsky:

dans 5 mois un avion en général (dans le testeur, nouvelle logique)

Si cela fonctionne enfin, je le partagerai avec vous. Il ne reste plus beaucoup de temps.

Ça a l'air bien !

Comment le signal d'entrée est-il généré, à chaque mesure ou autrement ?
 
mytarmailS:

Vous faites n'importe quoi, mais bonne chance à vous, qui serez là.

Les 3 valeurs de l'objectif vous laissent perplexe ?

Aleksey Vyazmikin:

Regardez OHLCV sur la barre de zéro - c'est peut-être ça ?

C'est-à-dire votre erreur d'interprétation des résultats commerciaux (lors de l'écriture du code) ?

La logique y est déjà désordonnée, il faut l'arranger (que j'ai codé moi-même). Et pourquoi cela fonctionne-t-il de cette façon et pas de l'autre ?

Aleksey Vyazmikin:

Ça a l'air bien !

Comment générez-vous le signal d'entrée, sur chaque barre ou autre chose ?

Oui. C'est un contrôle adaptatif avec renforcement, pas un contrôle classique.

