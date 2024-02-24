L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1549
Il y a longtemps que j'aurais commencé à faire du streaming, sur YouTube, sur Twitch. Le ferez-vous ?
De la souffrance sur le sujet du MO dans le trading ? )
Si quelqu'un est intéressé, pendant que je suis en train de faire quelque chose je peux streamer ou enregistrer
pouvez-vous entendre le son du microphone de l'ordinateur portable ? les refroidisseurs fonctionnent. Besoin d'un microphone de studio
Je suis intéressé, et même très intéressé. Oui, il faut du micro, il y a des bruits...
Pas nécessairement un sujet spécifique. Chaque flux est un nouveau sujet) - donc faire) Juste travailler comme avant, mais en parallèle en ligne, sur tviche il y a une catégorie cool pour cela - science et technologie.
Je suis intéressé, et même très intéressé. Oui, il faut du micro, il y a des bruits...
Oui, je pense que je le ferai, dès que j'aurai un ordinateur approprié.
Je suis moi-même accro aux flux de quelqu'un d'autre).
Dans la prochaine partie, le son sera celui du studio.
J'approuve vos banderoles. Vous pouvez continuer. Il suffit de coder à l'échelle, mal visible sur un ordinateur portable et ne pas aaa-citer, prenez exemple sur Vladimir Vladimirovitch, il ne fait pas aaa-citer, c'est passé de mode il y a longtemps.
Qui est Vladimir ?
Exemple d'utilisation de MLflow pour stocker et comparer les résultats. Les captures d'écran du testeur doivent être faites manuellement.
Il en résulte des captures d'écran du testeur avec des paramètres :
Exemple d'utilisation de MLflow pour stocker et comparer les résultats. Les captures d'écran du testeur doivent être faites manuellement.
Pourquoi ne pas laisser un testeur faire unetyrolienne par exemple. Quel est l'avantage ?alors vous n'avez pas besoin de faire la course dans MT5 non plus, alors vous n'avez pas vraiment besoin de la dll non plus
A servi uniquement les prix pour entraîner une forêt aléatoire (décalé d'une barre). J'ai obtenu la ligne rouge des prévisions. J'ai remarqué que dans les zones de tendance, la ligne de prévision n'est pas du tout atteinte.