Ilnur Khasanov:
Il y a longtemps que j'aurais commencé à faire du streaming, sur YouTube, sur Twitch. Le ferez-vous ?

De la souffrance sur le sujet du MO dans le trading ? )

Si quelqu'un est intéressé, pendant que je suis en train de faire quelque chose je peux streamer ou enregistrer

pouvez-vous entendre le son du microphone de l'ordinateur portable ? les refroidisseurs fonctionnent. Besoin d'un microphone de studio

 
Il n'est pas nécessaire que ce soit un sujet spécifique. Chaque flux est un nouveau sujet) - c'est comme ça qu'ils font maintenant) Il suffit de travailler comme avant, mais en parallèle en ligne, sur Twitch il y a une catégorie cool pour cela - science et technologie.
Je suis intéressé, et même très intéressé. Oui, il faut du micro, il y a des bruits...
Ilnur Khasanov:
Pas nécessairement un sujet spécifique. Chaque flux est un nouveau sujet) - donc faire) Juste travailler comme avant, mais en parallèle en ligne, sur tviche il y a une catégorie cool pour cela - science et technologie.
Je suis intéressé, et même très intéressé. Oui, il faut du micro, il y a des bruits...

Oui, je pense que je le ferai, dès que j'aurai un ordinateur approprié.

Je suis moi-même accro aux flux de quelqu'un d'autre).

Dans la prochaine partie, le son sera celui du studio.

 
J'approuve vos banderoles. Vous pouvez continuer. Il suffit de coder à l'échelle, mal visible sur un ordinateur portable et ne pas aaa-citer, prenez exemple sur Vladimir Vladimirovitch, il ne fait pas aaa-citer, c'est passé de mode il y a longtemps.

 
Qui est Vladimir ?

 

Exemple d'utilisation de MLflow pour stocker et comparer les résultats. Les captures d'écran du testeur doivent être faites manuellement.

import mlflow
from roffild.mqlport import *
mlflow.set_tracking_uri("file:///" + str(pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, "mlruns")))
params = [
    'params.VarOpen2',
    'params.VarClose',
    'params.VarOpen_Points',
    'params.VarTime',
    'params.Period_1',
    'params.Period_2',
    'params.TakeProfit_Multi',
    'params.StopLoss_Multi',
]
filter_string = ""
filter_string = "params.VarOpen2='52'"
for index, run in mlflow.search_runs(filter_string=filter_string).iterrows():
    #print(str(run["run_id"]))
    #print(run.keys())
    filename = str(run["run_id"])
    for p in params:
        filename += "_" + p.replace("params.", "") + "=" + str(run[p])
    filename = f"result_{filename}.png"
    print(filename)
    for glb in pathlib.Path(str(run["artifact_uri"]).replace("file:///", "")).glob("*.PNG"):
        print(glb)
        pathlib.Path(PATHFILESCOMMON, filename).write_bytes(glb.read_bytes())

Il en résulte des captures d'écran du testeur avec des paramètres :

result_2d93efb4283748769d34c9a8dcaab155_VarOpen2=52_VarClose=5_VarOpen_Points=35_VarTime=10_Period_1=5_Period_2=20_TakeProfit_Multi=0.5_StopLoss_Multi=1.png
result_ce93896d4f7b4b70bb1d347f5510a85b_VarOpen2=52_VarClose=5_VarOpen_Points=35_VarTime=60_Period_1=5_Period_2=20_TakeProfit_Multi=0.5_StopLoss_Multi=1.png
Roffild:

Exemple d'utilisation de MLflow pour stocker et comparer les résultats. Les captures d'écran du testeur doivent être faites manuellement.

Il en résulte des captures d'écran du testeur avec des paramètres :

Pourquoi ne pas laisser un testeur faire unetyrolienne par exemple. Quel est l'avantage ?

alors vous n'avez pas besoin de faire la course dans MT5 non plus, alors vous n'avez pas vraiment besoin de la dll non plus
 

A servi uniquement les prix pour entraîner une forêt aléatoire (décalé d'une barre). J'ai obtenu la ligne rouge des prévisions. J'ai remarqué que dans les zones de tendance, la ligne de prévision n'est pas du tout atteinte.

fichier gif

