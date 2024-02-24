L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1543
Cela semble intéressant, l'avez-vous implémenté vous-même ou existe-t-il une bibliothèque - je veux dire le composant graphique et les calculs financiers.
En ce qui concerne les résultats, il semble que la rentabilité et le ratio de Sharpe ne soient pas suffisants - il n'y a presque pas de marge pour le slippage et les commissions, si tant est qu'il y en ait.
le testeur pour python, liba - il y en a beaucoup de différents
il est facile de voir où il y a une piste et où il y a un test. C'est-à-dire qu'en substance, rien n'a changé, le catbust n'a pas donné d'avantage.
Plus tard, je vais essayer lstm.
Quelles sont les puces et les cibles ?
Quelles sont les caractéristiques et les objectifs ?
les incréments sont normaux, ciblés aléatoirement d'un entraînement à l'autre, à travers différentes étapes (comme un zigzag avec des paramètres flottants)
clairement
Si vous en avez un, il est de courte durée, ou moins répandu. Si c'est le cas, ils sont de courte durée, ou moins répandus.
Vous pouvez prendre plus d'ordres et moins de transactions, mais il n'y a pas de schéma normal. S'il y en a, ils sont de courte durée, ou moins répandus.
Bien sûr, vous pouvez lutter contre le bruit de plusieurs façons, mais vous obtenez la "soupe à la hache".
c'était juste intéressant de comparer les classificateurs
Il n'y a rien à comparer, c'est une configuration de canard boiteux.
Avez-vous essayé de monter les fiches et de les ajouter à l'échantillon d'entraînement ? C'est-à-dire faire plusieurs mises en œuvre du processus avec différentes dérives, etc. la seule chose que je n'ai pas encore faite
J'ai essayé beaucoup de choses, IMHO forecaster pour changer un signe pour les incréments futurs est une chose triste, au moins je n'ai jamais appris comment faire quelque chose de bon avec elle, il ne s'agit pas de particularités de la configuration, mais près de zéro prévisibilité, qui est complètement nivelé par les coûts commerciaux.
Les incréments sont de niveau "micro", comme les mouvements des atomes, tandis que l'objectif devrait être quelque chose de moins bruyant, quelque chose comme le suivi de tendance/flottant, plutôt que de filtrer les habituels mouvements inverses et impulsifs.