le kolkhoze s'appelle google
hehe... bonne réponse ;)))
Des entreprises comme Yandex et Sberbank utilisent Python pour l'apprentissage automatique, principalement. Ou plutôt, personne là-bas n'a même entendu parler de l'utilisation de R dans la production. En python, oui.
Je ne me comparerais pas à ceux qui travaillent pour Yandex et Sber, et encore moins à ceux qui travaillent pour Google et Microsoft, là-bas comme on dit "Rends à César le Renderer", alors qu'ici le dicton "là où je suis né, là je suis utile" est plus approprié. Donc si j'ai commencé à faire de la programmation dansle terminal de trading Metatrader, je dois continuer à utiliser MQL, peu importe ce qui se passe dans le monde. Ils essaient de faire passer tout le monde par le doigt et de les emmener sur un chemin à la mode et glamour qui mène directement à l'AD.
S'ils ajoutent des librairies ml modernes à mql, il n'y a aucun doute, mais pas de certitude. Il y aura de toute façon très peu d'exemples, en comparaison. Surtout ici, il n'y a que 2 personnes qui le comprennent.
Ou vous suggérez que nous les réécrivions ? Alors ce n'est pas à moi de décider.
Je ne me compare pas à eux, je dis qu'il y a beaucoup de ces choses avec des exemples. Vous prenez un modèle tout fait et vous l'appliquez.
Je l'ai mis sur un localhost pour le moment, pour tester si j'ai écrit le testeur normalement. Suivi dans le profil
Il n'inclut pas le spread et le margap, mais il s'agit de symboles de 15 minutes (signal par le prix d'ouverture), donc je vais ignorer le margap pour le moment. Je les ajouterai plus tard.
Confirmation qu'il s'agit bien de ce TS
Salut !
Toutes les transactions sont-elles rentables ? Je l'ai vu sur la capture d'écran. Ou c'est une donnée de test.
La faute n'était pas dans le code ;))
sans majoration.
ajouter une pâte à tartiner
un peu plus
Essayez sur Moex, le spread y est minimal et si la méthode fonctionne, vous ferez des bénéfices !
Je pense que j'ai réécrit la logique de mt5 de façon erronée. Pas tout à fait la même chose. L'écart ne doit pas avoir une grande incidence.et il ne devrait pas y avoir autant de métiers
semble avoir en quelque sorte réécrit la logique de mt5 de manière incorrecte. Ce n'est pas tout à fait la même chose. L'écart ne devrait pas avoir une grande incidence.
En termes d'évaluation du résultat financier ou de simulation de spread ?