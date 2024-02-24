L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1523
Un livre intéressant sur le sujet
Modèles prédictifs : explorer, expliquer et déboguer
https://pbiecek.github.io/PM_VEE/
Enfin, nous aimerions signaler que, dans ce livre, nous présentons
-comment déterminer les caractéristiques qui affectent la prédiction du modèle pour une seule observation. En particulier, nous présentons la théorie et des exemples de méthodes qui peuvent être utilisées pour expliquer la prédiction comme les diagrammes de décomposition, les profils ceteris paribus, les approximations de modèles locaux ou les valeurs de Shapley.
- Dans ce contexte, nous utilisons un certain nombrede méthodes pour examiner les modèles d'apprentissage automatique entièrement entraînés dans leur ensemble.En particulier, nous passons en revue la théorie et les exemples de méthodes qui peuvent être utilisées pour expliquer la performance des modèles de manière globale, comme les diagrammes de dépendance partielle, les diagrammes d'importance des variables, et autres.
- desgraphiques qui peuvent être utilisés pour présenter des informations clés de manière rapide.
- desoutils et des méthodes pour la comparaison des modèles.
- desextraits de code pour R et Python qui expliquent comment utiliser les méthodes décrites.
D'autre part ,dans ce livre, nous ne nous concentrons pas sur
-un modèle spécifique. Les techniques présentées sont agnostiques par rapport aux modèles et ne font pas d'hypothèses liées à la structure des modèles.
- l'exploration des données. Il existe de très bons livres sur ce sujet, comme R for Data Science http://r4ds.had.co.nz/ ou TODO.
-le processus de construction du modèle. Il existe également de très bons livres sur ce sujet, voir An Introduction to Statistical Learning de Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie et Robert Tibshiranihttp://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ ou TODO
-des outils particuliers pour la construction de modèles. Ces questions sont abordées, par exemple, dans Applied Predictive Modeling de Max Kuhn et Kjell Johnsonhttp://appliedpredictivemodeling.com/.
J'ai un truc spécifique, ça se fait tout seul... J'ai une étude intéressante sur l'entropie maximale aujourd'hui.
étude intéressante sur l'entropie maximale que j'ai vue aujourd'hui, comment utiliser l'entropie pour déterminer les entrées (partie 2 de l'article), j'ai bien aimé
Ce qui manque au mien apparemment. J'ai même trouvé presque la même chose, mais je n'ai pas pu l'articuler. C'est en quelque sorte soutenu par la théorie.
cela montre également que les différents marchés sont prédits différemment, donc si tout est dans une seule pile... je ne sais pas
https://robotwealth.com/shannon-entropy/
Pour en revenir à l'article. Si vous filtrez le bruit par zigzag, cette méthode regroupe les signaux presque parfaitement. De plus, il montre en quelque sorte l'avenir, c'est-à-dire que les valeurs sont ajoutées à l'avant, ce qui permet de contourner le dépassement en zigzag dans certains cas.
Rouge en haut - acheter, vert - vendre.
Et voilà comment c'était sans le zigzag.
Qu'est-ce qui peut remplacer le zigzag sans redécoupage ? Il doit afficher des signaux binaires à la hausse ou à la baisse 1:-1.
Essayez celui-làhttps://www.mql5.com/ru/code/20143
Je ne sais pas comment le vérifier, je voulais obtenir des signaux 1 - 0, c'est pourquoi je l'ai remarqué.
la fin se redessine toujours, essayez mon presque ZZ - presque parce que ce n'est pas aussi joli, mais il ne redessine pas le hauthttps://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440
ici est réécrit dans le subcono +1 et -1 sorties, seulement n'a pas testé comment fonctionne en ligne, mais je pense sans problèmes
Super, merci. C'est-à-dire qu'il dessine jusqu'à la dernière barre, sans qu'il soit nécessaire de mettre à jour ensuite ?