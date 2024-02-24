L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1489
Si quelqu'un comprend le HMM, veuillez m'aider à résoudre le problème, si le problème peut être résolu, je partagerai le graal.)
https://ru.stackoverflow.com/questions/984699/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-hmm-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Bien, l'état est markovien, mais quel est le modèle ?
cela signifie que vous avez besoin de plus de points pour la fenêtre carrée, au moinsEt si on alimente une série aléatoire, de quel type de prédiction autre que 50-50 peut-on parler ?
Je vous l'ai dit, j'ai même pris plusieurs milliers de points
j'ai prédit de nouvelles données en utilisant la fonction complète du paquet (comme dans tous les exemples sur le net ...) les résultats sont excellents.
J'utilise le même modèle pour prédire les mêmes données mais avec une fenêtre glissante et le résultat est différent, inacceptable.C'est la question : quel est le problème ?
Je ne sais pas quel type de modèle et d'où vous obtenez vos états. sans aucun paquet, à quoi bon ?
Peut-être qu'il y a un gcp qui ne donne pas d'état aléatoire, c'est pourquoi il est prédit dans le 1er cas. Essayez de changer la graine pour le train et le test pour voir que dans le 1er cas, il est impossible de prédire quoi que ce soit, sinon je ne sais pas comment aider l'idée n'est pas claire.
Les divisions sont effectuées en fonction de la probabilité de la classification. Plus précisément, pas par probabilité, mais par erreur de classification. Parce que tout est connu sur l'exercice d'entraînement, et nous n'avons pas de probabilité, mais une estimation exacte.
Bien qu'il existe différentes fi ches de séparation, c'est-à-dire des mesures d'impureté (échantillonnage à gauche ou à droite).
Je faisais référence à la distribution de la précision de classification sur l'échantillon, et non au total comme c'est le cas actuellement.
Voici le fichier, il y a des prix et deux colonnes avec les prédicteurs "data1" et "data2".
Vous entraînez des HMM avec seulement deux états(sur une piste de données sans professeur) pour ces deux colonnes ("data1" et "data2") en Python ou ce que vous voulez. Vous ne touchez pas du tout au prix, vous le faites juste pour la visualisation.
Ensuite, vous prenez l'algorithme de Viterbi et vous obtenez un (test de données).
nous obtenons deux états, cela devrait ressembler à ceci
c'est un vrai graal))
Et ensuite, essayez de calculer le même Viterbi dans la fenêtre glissante en utilisant les mêmes données.
Senk, j'y jetterai un coup d'œil plus tard, je vous le ferai savoir, car je travaille avec un Markovien.
Je ne cherche pas encore, c'est mon jour de congé. Je vous ferai savoir quand j'aurai le temps, plus tard dans la semaine je veux dire.
Je regarde les packs jusqu'à présent. Je pense que cela correspond àhttps://hmmlearn.readthedocs.io/en/latest/tutorial.html