J'ai testé l'indicateur fractional.mq5. Les résultats ne sont pas significativement meilleurs que ceux obtenus avec les rapatriés. Résultats irréalisables en utilisant l'indicateur RVI series[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2). Le graphique de la croissance des actions est présenté dans la capture d'écran ci-dessous. Ces résultats ont été obtenus dans la zone d'observation, mais ce qui est surprenant, c'est que l'apprentissage se fait sans enseignant. Il reste maintenant à vérifier ses performances dans le testeur. J'ai jeté un coup d'œil et je suis arrivé à la conclusion que ldhmm est un paquet HMM plus complet avec de nombreuses fonctions auxiliaires utiles pour l'analyse des séries chronologiques financières.
bien, j'aimerais avoir d'autres exemples d'oos, sinon ça pourrait être un joker.
quels paramètres fractionnels avez-vous utilisés ? vous avez essayé de les réduire à 0,1, par exemple ? et un seuil de rafraîchissement de 1e-05 est optimal.
en fait, ils ne sont pas très différents :) le premier est plus sensible
Joli, j'aimerais avoir un échantillon de suintement ou autre, ça pourrait être un tour sauvage.
et quel paramètre fractionnel avez-vous utilisé ? diminué à 0.1, par exemple ? et le treshhold 1e-05 est optimal ?
Oui, j'ai essayé de changer le degré et la tenue des fréquences. La fréquence du signal à tous les réglages était faible. Je vais maintenant voir ce qu'il montre dans ldhmm.
J'affiche un indicateur mq4 sur le paquet ldhmm.
Et personne n'a rien tenté sur mes données(( mais beaucoup de choses vides ont été écrites dessus((
Je n'ai pas encore le temps, j'ai téléchargé quelques ouvrages sur les circuits, mais je ne les ai pas encore lus.
Regardez le code source
+ quel genre d'ensemble de données vous avez là, quelques chiffres. Je ne sais pas pourquoi je devrais fixer mon modèle à des chiffres étranges.
Il y a un indicateur avec le code joint. Le code est vraiment pas peigné et archaïque, mais il fonctionne.
+ quel genre d'ensemble de données vous avez là, quelques chiffres.
Quel est l'intérêt d'adapter le modèle à des chiffres incompréhensibles ?
C'est une honte...
ce qui est une honte...Je ne sais pas µl, j'ai essayé de comprendre mais il y a beaucoup de choses mélangées, ce serait mieux si tu mettais juste le code et R, il y a juste quelques lignes de code et tout serait clair, ce qui est où et où.
parce que même ce paquet Python ne fonctionne pas comme ça, vous devez entrer des matrices de probabilité de transition, des matrices de moyennes et d'autres trucs. Où les trouvez-vous ? Je ne comprends pas comment cela fonctionne à la volée, je dois donc lire l'algorithme complet.
et vous avez vraiment deux lignes de code là-dedans...
et de toute façon, juste pour que vous compreniez, les modèles d'espace d'état sont divisés en processus de markov et processus de décision de markov. J'ai travaillé avec le second, et le premier est votre cas. Et il y a des sous-espèces d'algorithmes là aussi.
Asaiulenka est en feu tout le temps.
Eh bien, grosso modo, oui, voici l'article d'où est tirée la base de touthttp://gekkoquant.com/2014/09/07/hidden-markov-models-examples-in-r-part-3-of-4/.
Et voici un extrait de code tiré de l'exemple de l'article.
Si on enlève le traitement et la visualisation des données, le code ne fait plus que trois lignes.