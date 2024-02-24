L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1390
Je soupçonne que A_K n'est pas un physicien, mais un comptable médiocre. Sinon, pourquoi aurait-il une telle passion paranoïaque pour compter l'argent des autres.
C'est tout à fait possible. Dans le jargon comptable, tous les gens sont des physiciens.
Pas besoin de rappeler les stéréotypes, d'ailleurs, le comptable ici préférerait être moi. Créer un nouveau stéréotype :)
J'ai le désir commun de voir un état positif de la part de personnes qui opèrent avec les concepts des mathématiques et de la physique, et non de la part de marchands de boules pelletant des pâtés etc.
La question est de savoir pourquoi. Mec, c'est une question de temps - c'est inestimable ! Si j'avais vu un tel état physique et mathématique, j'aurais su que c'est possible, qu'il y a quelque chose à travailler et à rechercher. Mais tel qu'il est... Passer des années de ma vie dans une quête infructueuse ? !
Tu ne comprends pas ?
Maxim a posté un lien vers lesconférences d'un citoyen, apparemment physicien, anciennement engagé dans l'aérodynamique. Que pensez-vous de sa vision du marché ?
Maxim a posté un lien vers desconférences données par un citoyen, apparemment physicien, qui a travaillé dans le domaine de l'aérodynamique. Que pensez-vous de sa vision du marché ?
Conférence intéressante, je n'ai rien compris. Vous mettez la vidéo en seconde vitesse et il n'y a pas de chamanisme du tout.
Examen de l 'évaluation du modèle
Salutations.
Avez-vous essayé le nouveau package MetaTraderR ? Viens ici, nous allons en discuter
Cela m'attriste aussi que grand-père Asaulenko refuse catégoriquement de montrer ses résultats. Ces absurdités et cette manie de la persécution m'énervent et discréditent l'essence même de la communication sur le forum.
Cependant, mon vieil ami, pour être juste, montrez-nous vos résultats, même s'ils sont négatifs. Réjouissons-nous ou pleurons ensemble... А ?
c'est comme ça que ça se passe maintenant...
Tu dois vraiment être ce fxfx pour les battre. La dernière machine à pâte est tombée en panne quand les FAI ont fermé le trou.
Il est dit que crenofx était le directeur du développement de fxopen)))) C'est Kitchen qui a imaginé ce personnage romantique, qui a dessiné ses statistiques, etc.
Où est la ligne et où est l'avant ? Sans déconner... comme Yuri, tu testes l'UC sur une serviette.
tout avance, je ne le regarde même pas moi-même, eurobucks, environ un an
et puis c'est bon, je vais égaliser un peu le graphique et tenter ma chance...