L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1320
Doc est très probablement en vie, juste offensé par le numero uno et le fait qu'il ait jeté des bitcoins sur Bitrex, mais Aliocha et Jura sont très probablement dans l'autre monde, probablement dans des circonstances violentes. Voici une annonce pour le forex... Ce serait bien si quelqu'un chantait quelque chose sur la façon dont le marché monte et casse les gars, à la fois stupides et intelligents, à la fois lâches et casse-cou désespérés, quelque chose comme le "Un jour le monde se pliera pour nous" de Makarevich.
C'est dommage qu'Aliocha ait supprimé ses messages. Pas d'Aliocha, pas de postes de chefs-d'oeuvre imprégnés d'amour pour le neuroGraal local... Ehhh... Cela me met la larme à l'oeil...
Les mots ne sont pas de la physique mais des paroles, c'est probablement pourquoi vos appels à la communauté sont pleins d'expression et de poésie, mais pas de motivation et de sens technique.
Par exemple, en ce qui concerne l'analyse de la mémoire de la BP, l'allocation de sections, etc., pour de tels travaux, vous avez besoin d'un énoncé de problème normal, et non d'un lien vers les fichiers "non digérés" de quelqu'un en format interne, sans auteur pour demander quelque chose et sans appel pour y deviner quelque chose.
Au mieux, cela peut appâter quelque aventurier qui se contentera de dire qu'il a déjà tout deviné et de promouvoir ses captures d'écran avec des indicateurs ou des graphiques d'équilibre pour l'occasion.
Mais si ce n'est pas l'objectif, alors offrez des données d'entrée normales, par exemple des fichiers CSV pour le téléchargement vers des symboles MT5 personnalisés avec des ensembles cachés supplémentaires de tests prospectifs sur lesquels vous pouvez vérifier les résultats, formuler une tâche claire et sans ambiguïté et organiser le travail, comme un test ou comme un concours de modèles de MO.
Je pense que le penchant des gens pour le dégoût et votre talent pour l'étincelle pourraient bien faire fondre la communauté locale :)
Alexey a choisi non pas le pire des catbustes, mais l'un des meilleurs pour la recherche, et de loin. Il est utilisé au CERN, par exemple, pour analyser les résultats des collisionneurs... quelqu'un qui s'occupe de l'aléatoire quantique).
Plus de détails ici, s'il vous plaît. Catbust semble être un produit de Yandex. Ou je me trompe ?
Est-ce que ça contredit quelque chose ?
Voici à nouveau le problème de Doc
Son modèle a fait le travail et a fait un profit sur l'une des séries artificielles attachées à ce poste. Si votre modèle ne peut pas le faire, il est peut-être trop tôt pour s'attaquer à de vrais BP ?
Il travaillait sur les premières différences - les incréments sur les BP réels dilués, et autre chose (il ne m'a pas tout dit, bien sûr). Son modèle a prédit le signe du prochain incrément et son signal était positif.
Alors pourquoi tout le monde ici crache sur l'expérience des traders qui ont réussi et réinvente tout ici, en faisant peur aux jeunes avec un certain herbier ! Je ne comprends pas. Je refuse de comprendre.
La mémoire est bonne.
Mais il fond avec le temps.
C'est la même chose sur le marché.
La tâche est donc encore plus difficile.
C'est soluble, bien sûr.
Devrait-il l'être ? Peut-être que je ne comprends pas ce dont nous parlons, alors j'aimerais clarifier.
Clarifier quoi ? Le produit Yandex oui.
:))) Je vais y réfléchir.
En attendant, une fois de plus, ce que j'ai vu fonctionner sur le neuronka :
On utilise des incréments de 1. sur une rangée de teck amincie.
2. L'éclaircissement est effectué selon un algorithme astucieux : a) la différence entre deux valeurs consécutives doit dépasser un écart, b) la densité de la distribution des incréments doit être maximalement symétrique, c'est-à-dire que le coefficient d'asymétrie doit être =0 à tout échantillonnage.
3. le coefficient d'autocorrélation des incréments est également important.
4. Prédit le signe du prochain incrément.
Comme vous pouvez le constater, la tâche la plus difficile est la numéro 2. C'est elle qui doit faire l'objet d'une attention sans retenue.
Tout le reste n'est qu'inepties et absurdités.
S'agit-il de points autres que le second ou de mon compte réel d'aujourd'hui ?
Sortez d'ici !
Mon oncle, je ne t'ai pas écrit.
N'intervenez pas là où on ne vous le demande pas, et faites preuve de tact dans vos communications.ou je vais recommencer à appuyer sur le bouton "violation".