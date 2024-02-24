L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1204
La solution consiste à trouver les pondérations optimales... par exemple, comment faire varier la postériorité... de l'uniforme à l'exponentielle.
Je ne suis pas un partisan des modèles de boîte noire. C'est mieux quand tout est transparent, avec une signification "physique" simple.
Par exemple - nous calculons la probabilité a priori qu'une correction devienne un renversement de tendance en utilisant un large historique, puis nous la recalculons pour chaque correction particulière dans l'historique postérieur en fonction du moment de la journée ou des caractéristiques de la tendance.
La simple signification physique des lois du Forex nous est malheureusement inconnue.
Il s'agit de l'interprétabilité du modèle.
alors vous sortez du thème MO :) bien que les métamodèles soient facilement interprétables à travers leurs métriques
pourquoi ? à mon avis, le problème est le même que celui de distinguer un chat d'un chien pour le ministère de la défense.
Parce que c'est comme parler des langues différentes, à mon avis...distinguer par des traits, bien sûr... ce sont des fiches
alors vous êtes hors du MO :) bien que les métamodèles puissent facilement être interprétés à travers leurs métriques
Je ne suis pas sûr que ce soit toujours facile, mais on peut y arriver. Je suppose que ce n'est pas le réseau neuronal lui-même mais son approximation simplifiée qui devrait faire le trading directement.
Sans méthodes de MO (vous pouvez l'appeler "analyse exploratoire intelligente") dans notre cas ne peut pas faire sans)
Maintenant je veux ajouter la dépendance des signaux aux distributions aux paramètres optimisés, je l'ai fait pour commencer, pour voir
si le kurtosis est supérieur à une certaine valeur (que vous pouvez choisir), alors une situation plate est observée et vous pouvez acheter/vendre avec une probabilité égale (et ensuite corriger toutes les erreurs).
en plus de l'asymétrie, s'il y a un certain côté, alors la probabilité du signal d'achat ou de vente est décalée.
C'est une méthode primitive, mais c'est approximativement la façon dont l'optimiseur peut sélectionner les cibles
Tout ce que vous devez obtenir des métriques est l'erreur de classification sur un échantillon de test (à former sur un échantillon de formation). Les hyperparamètres sont énumérés dans l'optimiseur, et le modèle présentant l'erreur la plus faible est sélectionné. Qu'est-ce qui n'est pas interprétable ici ? Il suffit de savoir si un tel modèle peut être généralisé ou non en examinant les erreurs sur les données de test.
Je viens de donner un exemple d'une telle maladresse.
Pourquoi les prix et non leurs incréments ?