Maxim Dmitrievsky:

Bon, d'accord, il vaut peut-être mieux passer directement à python ou à r... pour ne pas avoir à s'embêter avec les IO.

et vous ne pouvez pas sortir de MO de nos jours quand les vaisseaux naviguent à travers l'univers...

Tu ne peux pas échapper à Sharp pour Python. Il existe des versions spéciales de Python avec Sharpies mais il n'est pas certain qu'elles supportent tous les paquets Python.

 
Igor Makanu:
VS 2017 prêt à l'emploi

La question porte sur les paquets. Il n'est pas encore certain que MS Python avec Sharp supporte tout. Je ne l'affirmerai pas, mais il y a des rumeurs à ce sujet.

 

Les résultats préliminaires (puisque je n'ai pas encore fait tous les prédicteurs) sur la création de modèles déterminant les modèles rentables (1) n'étaient pas si mauvais, voici la répartition par y - profit sur l'échantillonnage indépendant et par x - 1 - TP+FP et 0 - TN+FN.

L'objectif était un profit de 2000, il n'a pas été atteint jusqu'à présent, mais seulement 3 modèles sont entrés dans la zone de perte à partir de 960 ce qui n'est pas un mauvais résultat.

Le tableau de conjugaison



Le résultat financier moyen non classifié est de 1318.83, après classification 1 - 2221.04 et 0 - 1188.66, donc après classification le résultat financier moyen des modèles a augmenté de 68%, ce qui n'est pas mauvais.

Il reste cependant à voir si ce modèle peut fonctionner avec des modèles construits sur d'autres données.

Formation Logloss - étonnamment, l'échantillon de test (sur lequel le modèle est automatiquement échantillonné - pas l'échantillon de formation) et le Logloss_e indépendant (examen) convergent presque parfaitement.

Tout comme Recall.

Et la métrique de précision m'a surpris, puisque par défaut elle est habituellement utilisée pour la sélection du modèle, je n'ai eu aucun entraînement car elle a immédiatement été égale à 1 sur le premier arbre.

Mais les différentes métriques sur le test et l'examen - le résultat me surprend beaucoup - un très petit delta.

D'après les graphiques, il est clair que le modèle est surentraîné et qu'il aurait pu s'arrêter à 3500 arbres, ou même avant, mais je n'ai pas modifié le modèle et les données sont en fait avec les paramètres par défaut.

 
Estimés utilisateurs du forum, pourriez-vous s'il vous plaît conseiller, parce qu'il est trop paresseux de lire 1200 pages, quelqu'un ici a t-il essayé de mettre en œuvre l'apprentissage automatique basé sur les résultats de la négociation sur les ordres fermés d'un conseiller expert ?
 
Martin Cheguevara:
Ha, c'est la 2ème personne qui pose une question similaire : https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page434#comment_9897350

La réponse est : si l'un perd, l'autre prend, c'est une sorte d'évidence sans MO.

 
Martin Cheguevara:
Je ne pense pas, en général si quelqu'un s'occupe sérieusement de ce genre de cas, il/elle a un site web séparé pour maintenir sa création ou la développe pour un usage personnel.

dans le passé, NeuroShell DayTrader pouvait transformer tout ce que vous lui donniez (votre historique de trading) en un système entraîné, puis le projet s'est tu, maintenant je ne sais pas, je n'ai rien vu de tel

 
Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je voulais dire... Le fait est que mon robot est fait de telle sorte qu'il négocie toujours à la hausse. Il utilise le principe du net trading et du trend trading en même temps, mais l'astuce est qu'il n'ouvre qu'un seul ordre à la fois. J'ai donc besoin de savoir quand le robot risque de faire pire que d'habitude... comme les risques sont limités, mon profit est purement une question de temps... et parfois il faut attendre une semaine... Et en une semaine, s'il n'y avait pas de tels prélèvements, vous auriez pu gagner beaucoup plus...
Essentiellement, il y a une dépendance, par exemple, d'un état de marché à tendance plate sur la performance de négociation (par exemple, le volume cumulé de la dernière transaction de la journée ou des 30 dernières transactions)... Le problème est dans le réseau neuronal... Le problème est dans le réseau neuronal...
Le problème est dans un réseau neuronal...
J'ai sympathisé avec quelques cours de bricolage... Mais ils sont compréhensibles... Avez-vous un manuel ou un tutoriel de bricolage) ?
Pourquoi ai-je pris la crampe ? Parce qu'une négociation plus "lâche" en plus ou en moins signifie des risques plus élevés dans les deux cas...
 
Je convertis la transaction et le graphique des prix dans une forme acceptable par le réseau neuronal pour le traitement, cela devrait fonctionner...
 
Igor Makanu:

Je ne pense pas, d'habitude si quelqu'un fait ça sérieusement, il/elle a un site web séparé pour soutenir sa création ou le fait pour un usage personnel.

NeuroShell DayTrader était capable de transformer tout ce que vous lui donniez (votre historique de transactions) en un système entraîné, puis le projet s'est tu, maintenant je ne sais pas, je n'ai rien vu de tel.

Hmmm... donc c'est possible après tout...
 
Je n'aurai que deux variables en entrée) et un professeur de réseau neuronal - Equity Stabilisation by Cattle.
