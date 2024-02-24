L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1198
J'ai besoin de communiquer - les vidéos sont communes, je ne discute pas.
Je n'ai jamais réussi à résoudre le problème de la division des calculs en clusters - R dispose d'une bibliothèque, mais je n'ai pas trouvé comment l'activer sans modifier beaucoup le code, et je n'ai trouvé personne qui le fasse...
au fait, qu'en est-il du groupe discord, y a-t-il de l'activité ?
Quelqu'un a-t-il une idée sur la façon de décrire de telles courbes ? Il s'agit de créer des prédicteurs....
En général, en regardant ces courbes, je veux faire une machine semi-automatique qui améliorera tous les indicateurs importants - apprentissage lent et exécution à partir d'un point d'arrêt avec une sélection aléatoire de prédicteurs pour construire un arbre, et ainsi des itérations de 1000 et à partir d'eux choisir la meilleure option, parce que cette approche de l'apprentissage par logloss ne semble pas juste, en regardant le graphique des changements dans d'autres indicateurs.
Je ne comprends pas ce que c'est - un groupe légalisé de personnes...
difficile avec vous)
C'est vrai :)
Cela fait six mois que je n'ai pas réussi à terminer un morceau - l'intérêt s'est émoussé.
Donc sans moi, du moins pour le moment.
Illusions. Et vous le comprenez. C'est pourquoi les intérêts ont baissé.
Que voulez-vous dire, comment les décrivez-vous ? Doivent-ils monter, descendre ? Que voulez-vous qu'ils fassent ?
Illusions. Et vous le comprenez. C'est pourquoi les intérêts ont baissé.
Certains indicateurs montent et d'autres descendent... Alors que l'idée de contrôler le drawdown maximum et de compter le nombre de points à l'intérieur de 2\3 de croissance me vient à l'esprit - tout cela serait indicatif d'une fin {dégradation de la courbe d'apprentissage}. Je vais ajouter des points d'extrémité en pourcentage du temps et peut-être un facteur de pente... qu'est-ce qui est encore possible ?
Je ne sais pas si ça peut aider mais ! Vous pourriez essayer la corrélation. Imaginez le résultat idéal que vous souhaitez sous la forme de votre courbe souhaitée, puis, dans le processus de recherche du meilleur modèle, comparez le résultat actuel avec l'idéal (votre courbe idéale) en calculant la corrélation. Le modèle présentant la corrélation la plus étroite avec l'idéal sera le plus proche du modèle que vous recherchez.
Superbe blog ! !!
