L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1192
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je l'ai trouvé, d'un seul coup.
oui, merci, je l'ai déjà téléchargé ;)
les statistiques sont la tête ou quoi que ce soit d'autre... en bref, un cadre pour la recherche de modèles statistiques devrait être construit plus tard, comme pour la recherche de ce qui doit être surajusté avec un réseau neuronal.
Vous avez écrit une fois sur Quantopian. Ont-ils quelque chose d'intéressant ?
Je n'y suis pas allé depuis longtemps. Eh bien, les commerçants là-bas, si on peut les appeler ainsi, sont plus sophistiqués qu'ici.
Je n'y suis pas allé depuis un moment. Eh bien, les commerçants là-bas, si on peut les appeler ainsi, sont plus sophistiqués qu'ici, il y a des articles différents.
Et l'approche - quand tout est dans un seul environnement et l'analyse et le commerce ? C'est intéressant de voir comment ça se présente dans la pratique.
Et l'approche elle-même - où tout se trouve dans un seul environnement, l'analyse et le commerce ? Je me demande à quoi cela ressemble dans la pratique.
La seule chose que tu dois savoir est que je ne sais pas quoi faire avec Python.
Pour moi, il s'agit d'un langage fabuleux pour le commerce. Si vous ne savez pas comment utiliser python, vous pouvez l'utiliser pour le trading.
Eh bien, dans la pratique, il existe des api pour différents échanges et DT, pourquoi pas... surtout si les échanges de crypto sont populaires maintenant, je pense que python est facile à obtenir.
Pour moi, il s'agit d'un langage fabuleux pour le commerce. Je suis toujours à la recherche de mon système MO.
Je n'ai pas non plus étudié les détails. Il m'a semblé que dans leur environnement, vous ne pouvez pas connecter n'importe quel paquet arbitraire - seulement ceux qui sont approuvés. Et si vous n'aimez pas leurs citations ?
Il est difficile de savoir dans quelle mesure les avantages l'emportent sur les inconvénients.
Je ne l'ai pas examiné en détail non plus. Il m'a semblé que dans leur environnement, vous ne pouvez pas brancher un paquet arbitraire - seulement ceux qui sont approuvés. Et si vous n'aimez pas leurs citations ?
Il n'est pas évident de savoir dans quelle mesure les avantages l'emportent sur les inconvénients.
leur environnement est un paquet aussi, le testeur est essentiellement là et le téléchargeur de devis je pense. vous n'avez rien à faire sur le site ...
Ils ont une vraie devise et je n'ai pas besoin de les mettre sur le site.
Je ne sais pas, c'est un peu compliqué de passer à un autre langage pour construire des TS, mais pour moi c'est uniquement parce que j'aime le MO.
Maxim, avez-vous cherché des bibliothèques C# .net pour MO ?
Ce serait cool, s'il y en a, MT5 a le support .net, le Windows supporte déjà le NET Framework, j'ai vérifié l'article"Simple C# Compiler" sans rien installer sur le Windows et j'ai eu mon "Hello Windows" dans la console... cool, les technologies, quand même !
voilà l'idée principale, si Metakvot va dans cette direction cela signifie qu'il y aura un soutien, ou plutôt qu'il y en a déjà un et qu'il sera pratique d'obtenir le modèle dans sharpe et de le connecter à MT sans bricolage
;)
Maxim, avez-vous cherché les bibliothèques C# .net par MO ?
Ce serait cool s'il y a quelque chose, MT5 a le support .net, dans le Windows lui-même il y a déjà le support de NET Framework, maintenant j'ai vérifié l'article GoogléSimple C# Compiler- sans installer quoi que ce soit dans le Windows, j'ai eu mon "Hello Word" dans la console... cool, la technologie cependant !
voilà l'idée principale, si Metakvot va dans cette direction, cela signifie qu'il y aura un soutien, ou plutôt qu'il y en a déjà un et qu'il sera pratique d'obtenir le modèle en clair et de le connecter à MT sans bricolage
;)
Les librairies c++ sont toutes MO, pour les plus pointues il y a Accord-framework.net, je ne sais plus.
ils ont fait un langage spécial comme pour MO... j'ai oublié le nom... sharp est quelque chose comme ça... mais en fait il n'y a rien, le sujet ne se développe pas parce que tout le monde se pythonise
le sujet ne se développe pas parce que tout le monde est python.
Je suppose que tu as raison, je l'ai googlé, c'est simple, ça vient d'un blog :
Commencer à écrire en Python... premiers scripts, puis mon premier "gros" programme... J'ai tout de suite commencé à écrire du code fonctionnel. Parfois, je ne comprenais même pas comment ça marchait, mais ensuite j'ai écrit et j'ai obtenu un script qui fonctionne. C'était particulièrement satisfaisant, car j'utilisais ces scripts pour mes propres besoins. Au départ, j'ai écrit un petit scraper, qui prenait les données d'un site, que je traitais ensuite dans un programme que j'avais écrit en Lazarus (comme c'était loin...). Je ne connaissais pas bien la langue, mais le script a été écrit presque à l'aveugle dans nano, grâce aux exemples de la documentation et de Google.
Je suppose que tu as raison, tu l'as googlé, c'est simple, ça vient d'un blog :
MO est une chose de haut niveau, python est un langage de haut niveau... quoi de plus harmonieux. avec toutes sortes de dll, il est difficile de construire un modèle fonctionnel, et encore moins de faire des recherches.
sur mql5 également... mais ici j'ai un bon testeur et une base :)