Discussion de l'article "Les principes fondamentaux de tests dans MetaTrader 5" - page 3
Oui.
Merci ! C'est une nouvelle !
Il n'y a rien de surprenant à cela.
La présence d'Expert Advisors sur le graphique n'empêche pas les indicateurs d'être calculés :)
Je suppose que cela signifie que l'événement d'arrivée du tic-tac est généré après le calcul des indicateurs.
Autrement dit, d'abord le calcul, puis l'appel. Mais si vous ne traitez pas l'événement, les indicateurs seront toujours calculés.
Mais si votre événement n'est pas traité, les indicateurs seront tout de même calculés.
Oui, mais dans mon cas, le calcul des indicateurs sera synchronisé avec l'arrivée des ticks sur un autre symbole (le symbole auquel l'Expert Advisor lui-même est attaché). C'est ce qui m'a surpris.
Le fait est que si nous parlons du testeur, alors les événements graphiques des objets... ? Y en a-t-il ?
Je ne pense pas qu'ils étaient là il y a un mois, peut-être que quelque chose a changé que je n'ai pas vu ?
Donc l'expert qui ne se base que sur les événements graphiques ne fonctionnera pas dans le testeur, parce qu'il n'y a pas d'événements. et la taille du graphique aussi :) essayez d'obtenir ChartGetXXX dans le testeur. il renvoie des zéros partout.
L'idée elle-même dans le testeur fonctionne.
Si tout fonctionne, quel est le problème dans votre code ?
Est-ce que OnCalculation est loin pour faire une vérification ?
Il n'y a pas de problème dans le code. Vous avez confirmé mon hypothèse selon laquelle, dans le cas décrit ci-dessus, les indicateurs sont recalculés dans le testeur avec la fréquence de tic-tac d'un autre symbole. Cela signifie que les indicateurs sont recalculés avec une fréquence différente de celle qui serait générée par le testeur lorsque chaque indicateur est sur son propre symbole. Bon, qu'est-ce qu'il y a à vérifier, il faut s'adapter. Si, bien sûr, votre confirmation est correcte :)
Excellent article, merci !