Discussion de l'article "Les principes fondamentaux de tests dans MetaTrader 5" - page 5

Nouveau commentaire
 
Renat Fatkhullin:
- plus de cœurs dans le processeur, mais ne chargez pas tous les cœurs dans l'optimiseur, laissez quelques cœurs au moins.

Pourquoi ne pas inclure cela dans la configuration standard de l'optimiseur ?

Beaucoup de gens n'auraient pas de gel, moins de plaintes.
 
Renat Fatkhullin:
C'est simple :
- plus de cœurs sur le processeur, mais ne chargez pas tous les cœurs dans l'optimiseur, laissez quelques cœurs au minimum.
- fréquence plus élevée du processeur
- mémoire maximale pour contenir les caches du système du terminal et du testeur
- SSD, de préférence NVMe


Remerciements

 
Bon
 
Isaa Souza:
Bien
Remerciements
 
Chers collègues, je ne comprends pas comment je peux optimiser rapidement sur MT5 sans prendre en compte les passes qui avaient des positions ouvertes au moment de la réalisation. Dans ce cas, le testeur ferme ces positions et le solde total devient égal aux fonds (la perte est fixe), et la stratégie implique de fermer les positions lorsque des bénéfices apparaissent.
 
Comment faire pour que ces milliers d'agents effectuent mes optimisations à la place de mes cœurs locaux ou en même temps que mes cœurs locaux ... mes optimisations prennent parfois 24 heures, puis-je réduire ce temps à quelques minutes ?
12345
Nouveau commentaire