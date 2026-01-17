Discussion de l'article "Les principes fondamentaux de tests dans MetaTrader 5" - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pourquoi ne pas inclure cela dans la configuration standard de l'optimiseur ?Beaucoup de gens n'auraient pas de gel, moins de plaintes.
C'est simple :
Remerciements
Bien