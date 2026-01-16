- Incremento
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
13 (86.66%)
Transacciones Irrentables:
2 (13.33%)
Mejor transacción:
4.26 USD
Peor transacción:
-12.24 USD
Beneficio Bruto:
51.21 USD (5 113 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.25 USD (2 423 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (29.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
29.24 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
53.62%
Carga máxima del depósito:
18.58%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
49 minutos
Factor de Recuperación:
2.20
Transacciones Largas:
7 (46.67%)
Transacciones Cortas:
8 (53.33%)
Factor de Beneficio:
2.11
Beneficio Esperado:
1.80 USD
Beneficio medio:
3.94 USD
Pérdidas medias:
-12.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-12.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12.24 USD (1)
Crecimiento al mes:
17.97%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.73 USD
Máxima:
12.24 USD (7.65%)
Reducción relativa:
De balance:
7.73% (12.01 USD)
De fondos:
14.83% (26.24 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|27
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.26 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +29.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.24 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 18
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 5
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 48
|
XMTrading-Real 11
|0.36 × 11
otros 24...
Minimum invest must $150.. dont try under
Financial freedomes
No hay comentarios
