리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 14 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 8 ICMarkets-Live14 0.00 × 2 ICMarkets-Live18 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 4 Tradestone-Real-1 0.00 × 1 FBS-Real-2 0.00 × 1 Alpari-Standard1 0.00 × 1 TradersWay-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live15 0.00 × 18 GlobalPrime-Live 0.00 × 5 FBS-Real-9 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 FXOpen-ECN Live Server 0.00 × 9 ICMarkets-Live02 0.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 0.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.33 × 48 XMTrading-Real 11 0.36 × 11 24 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오