트레이드:
19
이익 거래:
14 (73.68%)
손실 거래:
5 (26.32%)
최고의 거래:
4.26 USD
최악의 거래:
-12.35 USD
총 수익:
55.44 USD (5 536 pips)
총 손실:
-60.62 USD (6 059 pips)
연속 최대 이익:
8 (33.47 USD)
연속 최대 이익:
33.47 USD (8)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
61.67%
최대 입금량:
25.62%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.14
롱(주식매수):
8 (42.11%)
숏(주식차입매도):
11 (57.89%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.27 USD
평균 이익:
3.96 USD
평균 손실:
-12.12 USD
연속 최대 손실:
3 (-36.37 USD)
연속 최대 손실:
-36.37 USD (3)
월별 성장률:
-3.45%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.73 USD
최대한의:
36.37 USD (20.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.07% (36.37 USD)
자본금별:
19.55% (35.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-523
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +4.26 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +33.47 USD
연속 최대 손실: -36.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Eperidey wirdrowal..
Jos gandos markundos
Minimum invest must $150.. dont try under
Financial freedomes
