Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
6 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
3 (33.33%)
Mejor transacción:
1.26 USD
Peor transacción:
-0.36 USD
Beneficio Bruto:
4.61 USD (67 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.49 USD (44 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (2.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2.06 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.73
Actividad comercial:
8.56%
Carga máxima del depósito:
4.33%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
11.44
Transacciones Largas:
6 (66.67%)
Transacciones Cortas:
3 (33.33%)
Factor de Beneficio:
9.41
Beneficio Esperado:
0.46 USD
Beneficio medio:
0.77 USD
Pérdidas medias:
-0.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.36 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.66%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.36 USD
Máxima:
0.36 USD (0.15%)
Reducción relativa:
De balance:
0.03% (0.08 USD)
De fondos:
1.05% (2.63 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Mejor transacción: +1.26 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.36 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.03 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.19 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|0.28 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.35 × 3635
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 901
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.11 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.16 × 183
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
Forex.com-Live 536
|2.53 × 32
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|3.13 × 179
|
Exness-MT5Real5
|3.78 × 55
|
AdmiralMarkets-Live
|4.33 × 3
|
Exness-MT5Real23
|4.60 × 47
|
Exness-MT5Real8
|5.17 × 6
