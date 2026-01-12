El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 FxGrow-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 VantageInternational-Live 13 0.00 × 1 VantageInternational-Live 3 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.03 × 29 BlueberryMarkets-Live 0.11 × 9 ICMarketsEU-MT5-2 0.19 × 52 BlackBullMarkets-Live 0.28 × 25 ICMarketsSC-MT5-2 0.35 × 3635 ICMarketsSC-MT5 0.46 × 901 PacificUnionLLC-Live 1.00 × 2 VantageInternational-Live 4 1.00 × 1 TitanFX-MT5-01 2.00 × 1 RoboForex-ECN 2.11 × 9 ICMarketsSC-MT5-4 2.16 × 183 Darwinex-Live 2.50 × 2 Forex.com-Live 536 2.53 × 32 ICMarkets-MT5-4 3.00 × 1 OctaFX-Real2 3.13 × 179 Exness-MT5Real5 3.78 × 55 AdmiralMarkets-Live 4.33 × 3 Exness-MT5Real23 4.60 × 47 Exness-MT5Real8 5.17 × 6 otros 16...