리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 FxGrow-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 VantageInternational-Live 13 0.00 × 1 VantageInternational-Live 3 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.03 × 29 BlueberryMarkets-Live 0.11 × 9 ICMarketsEU-MT5-2 0.19 × 52 BlackBullMarkets-Live 0.28 × 25 ICMarketsSC-MT5-2 0.35 × 3635 ICMarketsSC-MT5 0.46 × 901 PacificUnionLLC-Live 1.00 × 2 VantageInternational-Live 4 1.00 × 1 TitanFX-MT5-01 2.00 × 1 RoboForex-ECN 2.11 × 9 ICMarketsSC-MT5-4 2.16 × 183 Darwinex-Live 2.50 × 2 Forex.com-Live 536 2.53 × 32 ICMarkets-MT5-4 3.00 × 1 OctaFX-Real2 3.13 × 179 Exness-MT5Real5 3.78 × 55 AdmiralMarkets-Live 4.33 × 3 Exness-MT5Real23 4.60 × 47 Exness-MT5Real8 5.17 × 6 16 더...