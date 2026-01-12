- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
6 (66.66%)
손실 거래:
3 (33.33%)
최고의 거래:
1.26 USD
최악의 거래:
-0.36 USD
총 수익:
4.61 USD (67 pips)
총 손실:
-0.49 USD (44 pips)
연속 최대 이익:
3 (2.06 USD)
연속 최대 이익:
2.06 USD (3)
샤프 비율:
0.73
거래 활동:
8.56%
최대 입금량:
4.33%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
11.44
롱(주식매수):
6 (66.67%)
숏(주식차입매도):
3 (33.33%)
수익 요인:
9.41
기대수익:
0.46 USD
평균 이익:
0.77 USD
평균 손실:
-0.16 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.36 USD)
연속 최대 손실:
-0.36 USD (1)
월별 성장률:
1.66%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.36 USD
최대한의:
0.36 USD (0.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.03% (0.08 USD)
자본금별:
1.05% (2.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|9
|

|

|

|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|4
|

|

|

|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|23
|

|

|

- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.26 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2.06 USD
연속 최대 손실: -0.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.03 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.19 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|0.28 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.35 × 3635
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 901
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.11 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.16 × 183
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
Forex.com-Live 536
|2.53 × 32
|
ICMarkets-MT5-4
|3.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|3.13 × 179
|
Exness-MT5Real5
|3.78 × 55
|
AdmiralMarkets-Live
|4.33 × 3
|
Exness-MT5Real23
|4.60 × 47
|
Exness-MT5Real8
|5.17 × 6
리뷰 없음
