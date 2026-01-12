SeñalesSecciones
Aleksandr Makarov

Ai Smart Pro

Aleksandr Makarov
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 199 USD al mes
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5
Transacciones Rentables:
5 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
10.59 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
33.25 USD (3 413 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (33.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
33.25 USD (5)
Ratio de Sharpe:
2.74
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.37%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
5 (100.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
6.65 USD
Beneficio medio:
6.65 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.59 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +33.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
otros 50...
No hay comentarios
2026.01.12 04:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.12 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
