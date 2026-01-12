- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
6 (85.71%)
Убыточных трейдов:
1 (14.29%)
Лучший трейд:
10.59 USD
Худший трейд:
-1.27 USD
Общая прибыль:
37.91 USD (3 896 pips)
Общий убыток:
-1.27 USD (97 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (37.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.91 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
1.52
Торговая активность:
78.30%
Макс. загрузка депозита:
8.44%
Последний трейд:
0 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
28.85
Длинных трейдов:
1 (14.29%)
Коротких трейдов:
6 (85.71%)
Профит фактор:
29.85
Мат. ожидание:
5.23 USD
Средняя прибыль:
6.32 USD
Средний убыток:
-1.27 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.27 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.27 USD (1.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.20% (1.27 USD)
По эквити:
0.91% (0.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|38
|USDCHF
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.9K
|USDCHF
|-97
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.59 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +37.91 USD
Макс. убыток в серии: -1.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.43 × 23
|
ICMarkets-Live22
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.57 × 42
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
TickmillUK-Live03
|0.67 × 3
|
GoMarkets-Real 1
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
ForexChief-DirectFX
|1.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.04 × 1108
|
ICMarketsSC-Live31
|1.23 × 93
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
ICMarketsSC-Live11
|1.50 × 2
еще 65...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
199 USD в месяц
54%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
1
100%
7
85%
78%
29.85
5.23
USD
USD
1%
1:500