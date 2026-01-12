СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ai Smart Pro
Aleksandr Makarov

Ai Smart Pro

Aleksandr Makarov
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 199 USD в месяц
прирост с 2026 54%
RoboForex-ECN-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
6 (85.71%)
Убыточных трейдов:
1 (14.29%)
Лучший трейд:
10.59 USD
Худший трейд:
-1.27 USD
Общая прибыль:
37.91 USD (3 896 pips)
Общий убыток:
-1.27 USD (97 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (37.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.91 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
1.52
Торговая активность:
78.30%
Макс. загрузка депозита:
8.44%
Последний трейд:
0 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
28.85
Длинных трейдов:
1 (14.29%)
Коротких трейдов:
6 (85.71%)
Профит фактор:
29.85
Мат. ожидание:
5.23 USD
Средняя прибыль:
6.32 USD
Средний убыток:
-1.27 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.27 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.27 USD (1.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.20% (1.27 USD)
По эквити:
0.91% (0.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 6
USDCHF 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 38
USDCHF -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.9K
USDCHF -97
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.59 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +37.91 USD
Макс. убыток в серии: -1.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.43 × 23
ICMarkets-Live22
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.57 × 42
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
TickmillUK-Live03
0.67 × 3
GoMarkets-Real 1
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
ForexChief-DirectFX
1.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.04 × 1108
ICMarketsSC-Live31
1.23 × 93
TitanFX-03
1.46 × 174
ICMarketsSC-Live11
1.50 × 2
еще 65...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.12 06:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 04:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.12 04:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 04:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ai Smart Pro
199 USD в месяц
54%
0
0
USD
105
USD
1
100%
7
85%
78%
29.85
5.23
USD
1%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.