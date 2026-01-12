Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge11 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 2 HFMarketsSV-Live Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 6 Hankotrade-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.08 × 12 ICMarketsSC-Live24 0.13 × 45 TradersGlobalGroup-Live 2 0.43 × 23 ICMarkets-Live22 0.45 × 11 ICMarketsSC-Live16 0.57 × 42 ICMarketsSC-Live04 0.58 × 53 TickmillUK-Live03 0.67 × 3 GoMarkets-Real 1 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live27 0.78 × 80 ICMarketsSC-Live09 0.79 × 29 BlackBullMarkets-Live 0.80 × 5 WindsorBrokers-REAL 0.92 × 135 BlueberryMarkets-Live 0.94 × 51 ForexChief-DirectFX 1.00 × 2 EGlobalTrade-Classic3 1.00 × 15 ICMarketsSC-Live03 1.04 × 1108 ICMarketsSC-Live31 1.23 × 93 TitanFX-03 1.46 × 174 ICMarketsSC-Live11 1.50 × 2 еще 65...