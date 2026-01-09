- Incremento
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
4 (44.44%)
Transacciones Irrentables:
5 (55.56%)
Mejor transacción:
55.13 USD
Peor transacción:
-9.93 USD
Beneficio Bruto:
63.61 USD (1 859 pips)
Pérdidas Brutas:
-23.92 USD (2 753 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (55.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.40 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
72.34%
Carga máxima del depósito:
30.67%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.03
Transacciones Largas:
5 (55.56%)
Transacciones Cortas:
4 (44.44%)
Factor de Beneficio:
2.66
Beneficio Esperado:
4.41 USD
Beneficio medio:
15.90 USD
Pérdidas medias:
-4.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-19.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.60 USD (3)
Crecimiento al mes:
15.88%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
19.60 USD
Máxima:
19.60 USD (9.80%)
Reducción relativa:
De balance:
7.84% (19.60 USD)
De fondos:
47.33% (118.32 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPJPYr
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPJPYr
|40
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPJPYr
|-894
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Mejor transacción: +55.13 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +55.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.60 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsGlobal-Live10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Manual trading on GBPJPY. Telegram : cmk96.
