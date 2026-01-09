- 자본
트레이드:
9
이익 거래:
4 (44.44%)
손실 거래:
5 (55.56%)
최고의 거래:
55.13 USD
최악의 거래:
-9.93 USD
총 수익:
63.61 USD (1 859 pips)
총 손실:
-23.92 USD (2 753 pips)
연속 최대 이익:
2 (55.40 USD)
연속 최대 이익:
55.40 USD (2)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
72.34%
최대 입금량:
30.67%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.03
롱(주식매수):
5 (55.56%)
숏(주식차입매도):
4 (44.44%)
수익 요인:
2.66
기대수익:
4.41 USD
평균 이익:
15.90 USD
평균 손실:
-4.78 USD
연속 최대 손실:
3 (-19.60 USD)
연속 최대 손실:
-19.60 USD (3)
월별 성장률:
15.88%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.60 USD
최대한의:
19.60 USD (9.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.84% (19.60 USD)
자본금별:
47.33% (118.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPYr
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPYr
|40
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPYr
|-894
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +55.13 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +55.40 USD
연속 최대 손실: -19.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsGlobal-Live10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Manual trading on GBPJPY. Telegram : cmk96.
