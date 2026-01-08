El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exispro-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.55 × 83 FusionMarkets-Demo 0.64 × 22 MYFX-US07-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 1.00 × 2 SmartMarketSolutions-Live 1.03 × 333 DooTechnology-Live 4 2.33 × 3 FXCM-GBPReal01 2.50 × 4 ICMarketsSC-Live32 2.67 × 42 AxioryAsia-06Live 3.22 × 37 Pepperstone-Edge07 4.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 4.04 × 172 FPMarketsLLC-Live3 4.80 × 10 ICMarketsSC-Live06 5.50 × 4 VTMarkets-Live 3 7.67 × 3 Pepperstone-Edge01 8.00 × 1 VantageInternational-Live 11 9.04 × 67 Pepperstone-Demo01 9.22 × 9 RoboForex-Prime 10.19 × 31 EGlobal-Cent6 10.41 × 32 ICMarketsSC-Live22 10.45 × 20 FXCESS-Live01 12.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 12.25 × 4 DooPrime-Live 4 13.50 × 2 otros 8...