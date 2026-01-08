- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
6 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (25.00%)
Mejor transacción:
10.80 USD
Peor transacción:
-22.26 USD
Beneficio Bruto:
48.78 USD (492 pips)
Pérdidas Brutas:
-42.56 USD (402 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (28.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.78 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
44.89%
Carga máxima del depósito:
30.23%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.15
Transacciones Largas:
6 (75.00%)
Transacciones Cortas:
2 (25.00%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.78 USD
Beneficio medio:
8.13 USD
Pérdidas medias:
-21.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-42.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.56 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.53%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.78 USD
Máxima:
42.56 USD (9.78%)
Reducción relativa:
De balance:
9.78% (42.56 USD)
De fondos:
4.79% (20.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|90
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +10.80 USD
Peor transacción: -22 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +28.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42.56 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exispro-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.55 × 83
|
FusionMarkets-Demo
|0.64 × 22
|
MYFX-US07-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 2
|
SmartMarketSolutions-Live
|1.03 × 333
|
DooTechnology-Live 4
|2.33 × 3
|
FXCM-GBPReal01
|2.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|2.67 × 42
|
AxioryAsia-06Live
|3.22 × 37
|
Pepperstone-Edge07
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|4.04 × 172
|
FPMarketsLLC-Live3
|4.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live06
|5.50 × 4
|
VTMarkets-Live 3
|7.67 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|8.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|9.04 × 67
|
Pepperstone-Demo01
|9.22 × 9
|
RoboForex-Prime
|10.19 × 31
|
EGlobal-Cent6
|10.41 × 32
|
ICMarketsSC-Live22
|10.45 × 20
|
FXCESS-Live01
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|12.25 × 4
|
DooPrime-Live 4
|13.50 × 2
otros 8...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
40 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
413
USD
USD
1
0%
8
75%
45%
1.14
0.78
USD
USD
10%
1:100