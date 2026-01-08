- Incremento
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
11 (91.66%)
Transacciones Irrentables:
1 (8.33%)
Mejor transacción:
22.40 USD
Peor transacción:
-3.94 USD
Beneficio Bruto:
71.81 USD (2 096 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.94 USD (70 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (70.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.71 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.85
Actividad comercial:
99.76%
Carga máxima del depósito:
4.80%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
17.23
Transacciones Largas:
6 (50.00%)
Transacciones Cortas:
6 (50.00%)
Factor de Beneficio:
18.23
Beneficio Esperado:
5.66 USD
Beneficio medio:
6.53 USD
Pérdidas medias:
-3.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-3.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.94 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.54%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3.94 USD (0.20%)
Reducción relativa:
De balance:
0.20% (3.94 USD)
De fondos:
2.68% (53.11 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|3
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|32
|NZDCAD
|9
|EURUSD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|612
|EURUSD
|274
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +22.40 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +70.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.94 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 56
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 12
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|0.41 × 22
|
EGlobal-Cent4
|0.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.75 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
ICMarketsEU-Live17
|1.20 × 5
|
Exness-Real18
|1.33 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.76 × 170
|
ICMarkets-Live07
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|2.11 × 256
|
ICMarketsEU-Live18
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|3.13 × 30
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
12
91%
100%
18.22
5.66
USD
USD
3%
1:500