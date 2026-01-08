- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
11 (91.66%)
손실 거래:
1 (8.33%)
최고의 거래:
22.40 USD
최악의 거래:
-3.94 USD
총 수익:
71.81 USD (2 096 pips)
총 손실:
-3.94 USD (70 pips)
연속 최대 이익:
10 (70.71 USD)
연속 최대 이익:
70.71 USD (10)
샤프 비율:
0.85
거래 활동:
99.76%
최대 입금량:
4.80%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
39
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
17.23
롱(주식매수):
6 (50.00%)
숏(주식차입매도):
6 (50.00%)
수익 요인:
18.23
기대수익:
5.66 USD
평균 이익:
6.53 USD
평균 손실:
-3.94 USD
연속 최대 손실:
1 (-3.94 USD)
연속 최대 손실:
-3.94 USD (1)
월별 성장률:
3.54%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3.94 USD (0.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.20% (3.94 USD)
자본금별:
2.68% (53.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|3
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|32
|NZDCAD
|9
|EURUSD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|612
|EURUSD
|274
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +22.40 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +70.71 USD
연속 최대 손실: -3.94 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 56
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 12
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|0.41 × 22
|
EGlobal-Cent4
|0.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.75 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
ICMarketsEU-Live17
|1.20 × 5
|
Exness-Real18
|1.33 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.76 × 170
|
ICMarkets-Live07
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|2.11 × 256
|
ICMarketsEU-Live18
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|3.13 × 30
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
12
91%
100%
18.22
5.66
USD
USD
3%
1:500