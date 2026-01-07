SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Cyber Cover
Duc Hoang Vu

Cyber Cover

Duc Hoang Vu
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -10%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
2 (20.00%)
Transacciones Irrentables:
8 (80.00%)
Mejor transacción:
18.00 USD
Peor transacción:
-6.85 USD
Beneficio Bruto:
18.24 USD (18 239 pips)
Pérdidas Brutas:
-49.54 USD (49 537 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (18.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.24 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.44
Actividad comercial:
3.41%
Carga máxima del depósito:
8.54%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
27 minutos
Factor de Recuperación:
-0.63
Transacciones Largas:
9 (90.00%)
Transacciones Cortas:
1 (10.00%)
Factor de Beneficio:
0.37
Beneficio Esperado:
-3.13 USD
Beneficio medio:
9.12 USD
Pérdidas medias:
-6.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-49.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.54 USD (8)
Crecimiento al mes:
-10.43%
Trading algorítmico:
10%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.30 USD
Máxima:
49.54 USD (15.57%)
Reducción relativa:
De balance:
15.57% (49.54 USD)
De fondos:
1.76% (5.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -31
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -31K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.00 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +18.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -49.54 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
No hay comentarios
2026.01.14 11:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 11:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 06:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 13:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 05:05
Share of trading days is too low
2026.01.08 05:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 05:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 04:05
Share of trading days is too low
2026.01.08 04:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 04:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 11:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 11:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 11:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.