Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
2 (20.00%)
Transacciones Irrentables:
8 (80.00%)
Mejor transacción:
18.00 USD
Peor transacción:
-6.85 USD
Beneficio Bruto:
18.24 USD (18 239 pips)
Pérdidas Brutas:
-49.54 USD (49 537 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (18.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.24 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.44
Actividad comercial:
3.41%
Carga máxima del depósito:
8.54%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
27 minutos
Factor de Recuperación:
-0.63
Transacciones Largas:
9 (90.00%)
Transacciones Cortas:
1 (10.00%)
Factor de Beneficio:
0.37
Beneficio Esperado:
-3.13 USD
Beneficio medio:
9.12 USD
Pérdidas medias:
-6.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-49.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.54 USD (8)
Crecimiento al mes:
-10.43%
Trading algorítmico:
10%
Reducción de balance:
Absoluto:
31.30 USD
Máxima:
49.54 USD (15.57%)
Reducción relativa:
De balance:
15.57% (49.54 USD)
De fondos:
1.76% (5.27 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-31
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-31K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Mejor transacción: +18.00 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +18.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -49.54 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-10%
0
0
USD
USD
269
USD
USD
1
10%
10
20%
3%
0.36
-3.13
USD
USD
16%
1:200