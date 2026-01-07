- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
2 (20.00%)
손실 거래:
8 (80.00%)
최고의 거래:
18.00 USD
최악의 거래:
-6.85 USD
총 수익:
18.24 USD (18 239 pips)
총 손실:
-49.54 USD (49 537 pips)
연속 최대 이익:
2 (18.24 USD)
연속 최대 이익:
18.24 USD (2)
샤프 비율:
-0.44
거래 활동:
3.41%
최대 입금량:
8.54%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
27 분
회복 요인:
-0.63
롱(주식매수):
9 (90.00%)
숏(주식차입매도):
1 (10.00%)
수익 요인:
0.37
기대수익:
-3.13 USD
평균 이익:
9.12 USD
평균 손실:
-6.19 USD
연속 최대 손실:
8 (-49.54 USD)
연속 최대 손실:
-49.54 USD (8)
월별 성장률:
-10.43%
Algo 트레이딩:
10%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
31.30 USD
최대한의:
49.54 USD (15.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.57% (49.54 USD)
자본금별:
1.76% (5.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-31
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-31K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.00 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +18.24 USD
연속 최대 손실: -49.54 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
269
USD
USD
1
10%
10
20%
3%
0.36
-3.13
USD
USD
16%
1:200