Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
4 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (50.00%)
Mejor transacción:
46.88 USD
Peor transacción:
-62.97 USD
Beneficio Bruto:
85.16 USD (2 167 pips)
Pérdidas Brutas:
-135.48 USD (5 739 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (73.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.58 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Actividad comercial:
23.65%
Carga máxima del depósito:
4.16%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.69
Transacciones Largas:
5 (62.50%)
Transacciones Cortas:
3 (37.50%)
Factor de Beneficio:
0.63
Beneficio Esperado:
-6.29 USD
Beneficio medio:
21.29 USD
Pérdidas medias:
-33.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-72.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-72.51 USD (3)
Crecimiento al mes:
-5.03%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
72.51 USD
Máxima:
72.51 USD (7.25%)
Reducción relativa:
De balance:
7.25% (72.51 USD)
De fondos:
5.42% (54.27 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|3
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-82
|EURJPY
|22
|USDJPY
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-4.2K
|EURJPY
|392
|USDJPY
|258
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Mejor transacción: +46.88 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +73.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -72.51 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 8
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 20
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 44
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
