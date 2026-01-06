- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
4 (50.00%)
손실 거래:
4 (50.00%)
최고의 거래:
46.88 USD
최악의 거래:
-62.97 USD
총 수익:
85.16 USD (2 167 pips)
총 손실:
-135.48 USD (5 739 pips)
연속 최대 이익:
3 (73.58 USD)
연속 최대 이익:
73.58 USD (3)
샤프 비율:
-0.17
거래 활동:
23.65%
최대 입금량:
4.16%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
-0.69
롱(주식매수):
5 (62.50%)
숏(주식차입매도):
3 (37.50%)
수익 요인:
0.63
기대수익:
-6.29 USD
평균 이익:
21.29 USD
평균 손실:
-33.87 USD
연속 최대 손실:
3 (-72.51 USD)
연속 최대 손실:
-72.51 USD (3)
월별 성장률:
-5.03%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
72.51 USD
최대한의:
72.51 USD (7.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.25% (72.51 USD)
자본금별:
5.42% (54.27 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|3
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-82
|EURJPY
|22
|USDJPY
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-4.2K
|EURJPY
|392
|USDJPY
|258
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.88 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +73.58 USD
연속 최대 손실: -72.51 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 8
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 20
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 44
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
950
USD
USD
1
0%
8
50%
24%
0.62
-6.29
USD
USD
7%
1:200