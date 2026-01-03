- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
11 (91.66%)
Transacciones Irrentables:
1 (8.33%)
Mejor transacción:
60.15 EUR
Peor transacción:
-19.67 EUR
Beneficio Bruto:
157.28 EUR (576 pips)
Pérdidas Brutas:
-34.25 EUR (353 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (107.04 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
107.04 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.66
Actividad comercial:
36.05%
Carga máxima del depósito:
3.25%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
4.95
Transacciones Largas:
6 (50.00%)
Transacciones Cortas:
6 (50.00%)
Factor de Beneficio:
4.59
Beneficio Esperado:
10.25 EUR
Beneficio medio:
14.30 EUR
Pérdidas medias:
-34.25 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-19.67 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.67 EUR (1)
Crecimiento al mes:
1.54%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.89 EUR
Máxima:
24.85 EUR (0.31%)
Reducción relativa:
De balance:
0.25% (20.00 EUR)
De fondos:
1.10% (88.90 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|EURAUD
|1
|GBPUSD
|1
|EURSGD
|1
|EURUSD
|1
|CADCHF
|1
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|97
|USDJPY
|-23
|USDCHF
|8
|EURAUD
|10
|GBPUSD
|10
|EURSGD
|10
|EURUSD
|15
|CADCHF
|13
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|351
|USDJPY
|-344
|USDCHF
|35
|EURAUD
|34
|GBPUSD
|39
|EURSGD
|39
|EURUSD
|37
|CADCHF
|32
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +60.15 EUR
Peor transacción: -20 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +107.04 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -19.67 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
FusionMarkets-Live
|8.59 × 117
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
|10.66 × 110
ICMarketsSC-MT5-2
|11.67 × 278
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
Coinexx-Live
|14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
FxPro-MT5
|16.52 × 50
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
|22.48 × 40
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.16 × 126
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
Earnex-Trade
|25.97 × 262
