- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
9 (90.00%)
손실 거래:
1 (10.00%)
최고의 거래:
60.15 EUR
최악의 거래:
-19.67 EUR
총 수익:
132.23 EUR (494 pips)
총 손실:
-33.01 EUR (353 pips)
연속 최대 이익:
6 (107.04 EUR)
연속 최대 이익:
107.04 EUR (6)
샤프 비율:
0.59
거래 활동:
26.91%
최대 입금량:
3.25%
최근 거래:
43 분 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
3.99
롱(주식매수):
4 (40.00%)
숏(주식차입매도):
6 (60.00%)
수익 요인:
4.01
기대수익:
9.92 EUR
평균 이익:
14.69 EUR
평균 손실:
-33.01 EUR
연속 최대 손실:
1 (-19.67 EUR)
연속 최대 손실:
-19.67 EUR (1)
월별 성장률:
1.26%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.89 EUR
최대한의:
24.85 EUR (0.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.25% (20.00 EUR)
자본금별:
1.10% (88.90 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|USDJPY
|2
|USDCHF
|1
|EURAUD
|1
|GBPUSD
|1
|EURSGD
|1
|EURUSD
|1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|84
|USDJPY
|-23
|USDCHF
|8
|EURAUD
|10
|GBPUSD
|10
|EURSGD
|10
|EURUSD
|15
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|301
|USDJPY
|-344
|USDCHF
|35
|EURAUD
|34
|GBPUSD
|39
|EURSGD
|39
|EURUSD
|37
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +60.15 EUR
최악의 거래: -20 EUR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +107.04 EUR
연속 최대 손실: -19.67 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|8.89 × 112
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.61 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
