Luchy Liva Nurqhqim

Ficus Elastica

Luchy Liva Nurqhqim
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 2%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
9 (60.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (40.00%)
Mejor transacción:
50.20 USD
Peor transacción:
-62.00 USD
Beneficio Bruto:
292.29 USD (29 375 pips)
Pérdidas Brutas:
-268.18 USD (20 432 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (242.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
242.53 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
87.97%
Carga máxima del depósito:
2.83%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
0.15
Transacciones Largas:
15 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
1.61 USD
Beneficio medio:
32.48 USD
Pérdidas medias:
-44.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-152.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-152.47 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.41%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
62.24 USD
Máxima:
156.18 USD (13.23%)
Reducción relativa:
De balance:
13.23% (156.18 USD)
De fondos:
11.99% (134.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_MRG 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_MRG 24
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_MRG 8.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +50.20 USD
Peor transacción: -62 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +242.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -152.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 13:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.07 01:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 01:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 21:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 11:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 13:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 13:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 13:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 13:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 13:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
