El tipo de cambio de SPKL de hoy ha cambiado un -0.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.08, mientras que el máximo ha alcanzado 11.15.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Spark I Acquisition Corp - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.