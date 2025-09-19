Währungen / SPKL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SPKL: Spark I Acquisition Corp - Class A
11.19 USD 0.07 (0.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPKL hat sich für heute um 0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.09 bis zu einem Hoch von 11.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spark I Acquisition Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.09 11.24
Jahresspanne
10.49 11.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.12
- Eröffnung
- 11.12
- Bid
- 11.19
- Ask
- 11.49
- Tief
- 11.09
- Hoch
- 11.24
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- 0.63%
- Monatsänderung
- 2.10%
- 6-Monatsänderung
- 3.52%
- Jahresänderung
- 6.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K