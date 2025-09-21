Valute / SPKL
SPKL: Spark I Acquisition Corp - Class A
11.35 USD 0.23 (2.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPKL ha avuto una variazione del 2.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.09 e ad un massimo di 11.35.
Segui le dinamiche di Spark I Acquisition Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.09 11.35
Intervallo Annuale
10.49 11.95
- Chiusura Precedente
- 11.12
- Apertura
- 11.12
- Bid
- 11.35
- Ask
- 11.65
- Minimo
- 11.09
- Massimo
- 11.35
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- 2.07%
- Variazione Mensile
- 3.56%
- Variazione Semestrale
- 5.00%
- Variazione Annuale
- 8.20%
21 settembre, domenica