Divisas / MIGI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MIGI: Mawson Infrastructure Group Inc
0.43 USD 0.01 (2.38%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MIGI de hoy ha cambiado un 2.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.41, mientras que el máximo ha alcanzado 0.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mawson Infrastructure Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MIGI News
- Mawson Infrastructure presenta plan para mantener cotización en Nasdaq
- Mawson Infrastructure presenta plan de cumplimiento para mantener cotización en Nasdaq
- Mawson Infrastructure submits compliance plan to maintain Nasdaq listing
- H.C. Wainwright maintains Neutral on Mawson Infrastructure stock amid recovery efforts
- Mawson Infrastructure Group removes CEO Rahul Mewawalla and files lawsuit
- Mawson Infrastructure Group Inc. Reports Q1 2025 Unaudited Financial Results
Rango diario
0.41 0.46
Rango anual
0.28 2.33
- Cierres anteriores
- 0.42
- Open
- 0.43
- Bid
- 0.43
- Ask
- 0.73
- Low
- 0.41
- High
- 0.46
- Volumen
- 291
- Cambio diario
- 2.38%
- Cambio mensual
- 4.88%
- Cambio a 6 meses
- -8.51%
- Cambio anual
- -63.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B