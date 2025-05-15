Währungen / MIGI
MIGI: Mawson Infrastructure Group Inc
0.41 USD 0.01 (2.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MIGI hat sich für heute um -2.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.40 bis zu einem Hoch von 0.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mawson Infrastructure Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MIGI News
Tagesspanne
0.40 0.44
Jahresspanne
0.28 2.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.42
- Eröffnung
- 0.41
- Bid
- 0.41
- Ask
- 0.71
- Tief
- 0.40
- Hoch
- 0.44
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- -2.38%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -12.77%
- Jahresänderung
- -65.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K