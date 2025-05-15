KurseKategorien
Währungen / MIGI
Zurück zum Aktien

MIGI: Mawson Infrastructure Group Inc

0.41 USD 0.01 (2.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MIGI hat sich für heute um -2.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.40 bis zu einem Hoch von 0.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mawson Infrastructure Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MIGI News

Tagesspanne
0.40 0.44
Jahresspanne
0.28 2.33
Vorheriger Schlusskurs
0.42
Eröffnung
0.41
Bid
0.41
Ask
0.71
Tief
0.40
Hoch
0.44
Volumen
69
Tagesänderung
-2.38%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
-12.77%
Jahresänderung
-65.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K