Valute / MIGI
MIGI: Mawson Infrastructure Group Inc
0.40 USD 0.02 (4.76%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MIGI ha avuto una variazione del -4.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.40 e ad un massimo di 0.44.
Segui le dinamiche di Mawson Infrastructure Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MIGI News
- Mawson Infrastructure presenta un piano di conformità per mantenere la quotazione al Nasdaq
- Mawson Infrastructure submits compliance plan to maintain Nasdaq listing
- H.C. Wainwright maintains Neutral on Mawson Infrastructure stock amid recovery efforts
- Mawson Infrastructure Group removes CEO Rahul Mewawalla and files lawsuit
- Mawson Infrastructure Group Inc. Reports Q1 2025 Unaudited Financial Results
Intervallo Giornaliero
0.40 0.44
Intervallo Annuale
0.28 2.33
- Chiusura Precedente
- 0.42
- Apertura
- 0.41
- Bid
- 0.40
- Ask
- 0.70
- Minimo
- 0.40
- Massimo
- 0.44
- Volume
- 128
- Variazione giornaliera
- -4.76%
- Variazione Mensile
- -2.44%
- Variazione Semestrale
- -14.89%
- Variazione Annuale
- -66.10%
21 settembre, domenica