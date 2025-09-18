Divisas / GAUZ
GAUZ
5.86 USD 0.39 (7.13%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GAUZ de hoy ha cambiado un 7.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.41, mientras que el máximo ha alcanzado 5.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
5.41 5.94
Rango anual
4.54 13.00
- Cierres anteriores
- 5.47
- Open
- 5.47
- Bid
- 5.86
- Ask
- 6.16
- Low
- 5.41
- High
- 5.94
- Volumen
- 128
- Cambio diario
- 7.13%
- Cambio mensual
- 8.52%
- Cambio a 6 meses
- -25.73%
- Cambio anual
- -33.64%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B