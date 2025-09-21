Valute / GAUZ
GAUZ
6.33 USD 0.40 (6.75%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GAUZ ha avuto una variazione del 6.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.87 e ad un massimo di 6.42.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.87 6.42
Intervallo Annuale
4.54 13.00
- Chiusura Precedente
- 5.93
- Apertura
- 5.87
- Bid
- 6.33
- Ask
- 6.63
- Minimo
- 5.87
- Massimo
- 6.42
- Volume
- 168
- Variazione giornaliera
- 6.75%
- Variazione Mensile
- 17.22%
- Variazione Semestrale
- -19.77%
- Variazione Annuale
- -28.31%
21 settembre, domenica