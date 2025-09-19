KurseKategorien
Währungen / GAUZ
Zurück zum Aktien

GAUZ

6.12 USD 0.19 (3.20%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GAUZ hat sich für heute um 3.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.87 bis zu einem Hoch von 6.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
5.87 6.38
Jahresspanne
4.54 13.00
Vorheriger Schlusskurs
5.93
Eröffnung
5.87
Bid
6.12
Ask
6.42
Tief
5.87
Hoch
6.38
Volumen
102
Tagesänderung
3.20%
Monatsänderung
13.33%
6-Monatsänderung
-22.43%
Jahresänderung
-30.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K