Divisas / ENTO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ENTO
4.78 USD 0.72 (17.73%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ENTO de hoy ha cambiado un 17.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.09, mientras que el máximo ha alcanzado 5.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
4.09 5.20
Rango anual
0.32 5.20
- Cierres anteriores
- 4.06
- Open
- 4.09
- Bid
- 4.78
- Ask
- 5.08
- Low
- 4.09
- High
- 5.20
- Volumen
- 428
- Cambio diario
- 17.73%
- Cambio mensual
- 114.35%
- Cambio a 6 meses
- 895.83%
- Cambio anual
- 1265.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B