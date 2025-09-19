Währungen / ENTO
ENTO
4.86 USD 0.26 (5.65%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENTO hat sich für heute um 5.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.74 bis zu einem Hoch von 5.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.74 5.20
Jahresspanne
0.32 5.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.60
- Eröffnung
- 4.79
- Bid
- 4.86
- Ask
- 5.16
- Tief
- 4.74
- Hoch
- 5.20
- Volumen
- 187
- Tagesänderung
- 5.65%
- Monatsänderung
- 117.94%
- 6-Monatsänderung
- 912.50%
- Jahresänderung
- 1288.57%
