5.16 USD 0.56 (12.17%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ENTO ha avuto una variazione del 12.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.74 e ad un massimo di 5.20.

Intervallo Giornaliero
4.74 5.20
Intervallo Annuale
0.32 5.20
Chiusura Precedente
4.60
Apertura
4.79
Bid
5.16
Ask
5.46
Minimo
4.74
Massimo
5.20
Volume
319
Variazione giornaliera
12.17%
Variazione Mensile
131.39%
Variazione Semestrale
975.00%
Variazione Annuale
1374.29%
21 settembre, domenica